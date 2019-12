Ratas ütles, et Aller jättis talle töise ja sümpaatse mulje. "Rääkisime maaelust ja ka sellest, mis tuleks maaeluministeeriumis ära teha. Oluline on taastada usalduslik suhe ja töörahu maaeluministeeriumis ja tema allasutustes ning kogu põllumajandussektoris," ütles Ratas ERR-ile.

Kadriorgu presidendi juurde mineku aeg on Ratase sõnul veel lahtine. "Aga suure tõenäosusega teen järgmisel nädalal ettepaneku tema ametisse nimetamiseks."

Ratas lisas, et põllumajanduse valdkond on oluline. "Loodan, et minister tuleb pühendunult ja koostöötahtega ning väga olulised Euroopa Liidu eelarveläbirääkimised just põllumajanduse valdkonnas, et toetada meie põllumehi."