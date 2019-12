Reedel EKRE maaeluministri kandidaadiks nimetatud Ida-Virumaa talupidajate liidu kauaaegse juhi Arvo Alleri sõnul on tal ministriks saades esimene eesmärk töörahu taastamine. Kaks päeva ajakirjanikele kättesaamatuks jäänud Aller tunnistas lühiintervjuus ERR-ile, et tema ministrikandidaadiks saamise teade jõudis ajakirjandusse liiga vara.

Kas keerulises olukorras ministrikandidaadiks hakkamine on teie jaoks vastutulek Eesti riigile?

See on minu jaoks suur vastutus ja ma usun, et ka üks võimalus minna edasi maaeluministeeriumis ja maaelu tegemistes.

Millal tuli teile see ettepanek, et hakata ministriks?

Esimene teade tuli pärast seda, kui riigisekretäri raport tuli avalikuks. Siis tekkis esimene võimalus.

Erakonna esimees ütles, et te pikalt kaalusite. Oli see nii?

Jah, see oli nii. Teades sektorit ja arutades sektoris inimestega ma tundsin seal poolehoidu. Ma tundsin seda, et mul on olemas toetajad ja ma võtsin vastu sellise otsuse, et ma kandideerin maaeluministriks.

Kui rääkida teie taustast natukene, siis me teame, et olete pikalt juhtinud Ida-Viru taluliitu, aga kuidas te olete jõudnud sellesse momenti, kus praegu olete?

Eks maaeluga, põllumajandusega ma olen kogu aeg tegelenud. Kunagi sai astutud Rahvaliitu, olles ka Rahvaliidus kohalikus piirkonnas, mis läks aastaid tagasi EKRE-ks üle. Sealt ma olen poliitikat jälginud ka kaugelt ja püüdnud olla ka abiks otsuste tegemisel.

Meedia on kaks päeva teid otsinud - reedel ja laupäeval. Mida te tegite need kaks päeva?

Ma ei tea, mis on kadumine. Ma olin Ida-Virumaal. Reedel oli planeeritud Ida-Virumaa talupidajate liidu 30. aastapäeva konverents, mis kestis õhtuni. Õhtul oli planeeritud organisatsiooni 30. aastapäeva istumine. Ma olin selleks ennast välja lülitanud.

Ma ütlen, et minu jaoks juhtus see natuke vara. Jah, oli planeeritud nädalavahetus. Täna on 1. advent ja oli planeeritud rahulikum aeg ja perega koos olla ja lõplikult arutada seda asja.

Ka rääkides EKRE esindajatega, info läks liiga vara välja. On see nii?

Minu jaoks läks ta natuke vara välja, jah.

Mis teil seisab nüüd ees? Homme vist fraktsiooniga kohtumine? Rääkige natuke järgmistest päevadest. Millal teie jaoks on teada, et te saaksite allkirja alla anda?

Homme, esmaspäeval on kohtumine riigikogu fraktsiooniga. Pärast seda on kohtumine pressiga. Praegune info on, et neljapäeval on kohtumine peaminister Jüri Ratasega.

Maaeluministeeriumis on praegu nii keeruline olukord. Mis on asjad, millel esimesena härjal sarvist võtate?

Kõigepealt on vaja üle vaadata, mis on eelmine minister head teinud - sellega kindlasti edasi minna. Ja mis asjad on jäetud ootele, sealt võtta parim ja nendega edasi minna.

Muidugi, esmane on ikkagi töörahu ja edasiminek, just ministeeriumi sees asjad paika panna.

Kas teil kantsleri kandidaat on olemas?

Hetkel ei ole.