Rootslased nõuavad Põhjamaade poliitikuilt kliimamuutuse vastu tõhusamaid meetmeid

Stockholmi Põhjamaade Nõukogu aastaistungile kogunenud poliitikute sõnul on kliimamuutuse pidurdamiseks tehtud juba mõndagi ning ühise ambitsioonika kliimapoliitika ajamine jääb ka tuleval aastal keskseks teemaks. Kodanikuühendused nii optimistlikud ei ole.

Rootsi parlamendi ehk Riksdagi hoone juures skandeerisid vanaemasid ühendava keskkonnaorganisatsiooni Grandpanthers liikmed. Vanaemad teevad ise kõik, et nende lastelastele jääks elamiskõlblik maailm, aga tavainimeste pingutusest ei piisa, kui poliitikud oma jõuga suuremaid muutusi esile ei kutsu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On kliimaseadus, mille Rootsi parlament, kõik poliitilised parteid vastu võtsid, aga nad ei täida seda. Nii et nüüd oleme selle ka oma lendlehtedesse kirja pannud: "Kliimaseadus, täitke seda!"," rääkis protestija Lisa Högberg.

Greta Thunberg alustas oma kuulsaid igareedeseid kliimastreike Stockholmis Mynttorgetil. Nüüd on Põhjamaade poliitikute kord näidata, et nad teismelise tütarlapse sõnumit tõsiselt kuulda on võtnud.

Peaministrite ja muude poliitikute sõnul pingutavad Põhjamaad parema kliimapoliitika nimel ning neil on häid tulemusi ette näidata.

"Meil on riiklik tegevuskava, mis keskendub kõigepealt energiale, seejärel transpordile, kus meie eesmärk on üle minna elektrisõidukitele, elektriautodele ja -jalgratastele," rääkis Islandi peaminister Katrin Jakobsdottir.

"Meil on kliimapoliitika raamistik, mis kõigepealt sisaldab konkreetseid eesmärke süsinikuneutraalseks saamiseks, nullheiteks 2045. aastaks," sõnas Rootsi peaminister Stefan Löfven.

"Tõesti, meil Soomeski algab valitsusprogrammi kogutekst sõnaga "kliimamuutus" ja seal on väga palju konreetseid ettepanekuid," ütles Soome delegatsiooni esimees Põhjamaade Nõukogul Erkki Tuomioja.

Vanaemad jäävad poliitikute jutu peale siiski skeptiliseks. "Midagi ei juhtu ja praegu on mõned inimesed pööranud jutu mujale, et ei peaks kliima osas midagi tegema," kommenteeris Lisa Högberg.

Igatahes on kliimamuutusest saanud Põhjamaade ühiskonnas keskne kõneaine.