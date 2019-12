Kollektsionäärid peavad enda sõjatehnika muuseumite süsteemis registreerima

Eramuuseumid ja kollektsionäärid, kelle valduses on sõjatehnika, peavad selle registreerima muuseumite infosüsteemis - nii on kirjas relvaseaduse muudatusettepanekutes. Kogude omanikud pelgavad, et kasutuskõlblik tehnika, kaasa arvatud tankid, tuleb ära rikkuda.

Sõjaaegne tank on põnev vaatamisväärsus, eriti kui see liigub. Sõjamasinaid on Eestis kasutatud ajaloo taasesitamise etendustel, filmivõtetel või telesaadetes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eestis on viis tanki eramuuseumites ja ainult kaks nendest liigub. Nüüd on kolmas - me restaureerime ära, hakkab samuti liikuma," rääkis sõjaajaloo klubi Otsing juhatuse liige Igor Sedunov.

Osa tankidest kuuluvad erakogudesse. Relvaseaduse eelnõu sätestab, et need peavad registreeruma muuseumiks, et omada sõjarelvi.

"Uus eelnõu annab võimaluse ka eramuuseumitel saada võrdväärseks riigimuuseumitega ning hoiustada ka tulevikus sõjatehnikat ja muid sõjarelvi," selgitas siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Sven Põierpaas.

Enamus tankidest on maha võetud nõukogudeaegsetelt mälestumärkidelt, mõnel on jäljed sõjaaegsest lahingutegevusest.

Igor Sedunovi tank on välja tõmmatud soost ja sellel on näha nii Nõukogude kui ka Saksa eraldusmärgid - järelikult trofeerelv. Tankipidajad on mures, et relvaseaduse muudatused sunnivad masinaid liikumiskõlbmatuks muutma ja kahuritorusid täis betoneerima.

Siseministeerium kinnitas, et sellist kavatsust pole. "Selline riskilahingtehnika võiks olla hoiustatud sellisena muuseumis, et seda ei oleks võimalik lihtsate vahenditega käivitada ega ärandada," vastas Põierpaas küsimusele, mis saab siis, kui mõni kurjategija erakoguja hoovi pealt tanki varastab.

Igor Sedunovil on ettepanek, kuidas tankihirmu maha võtta.

"Enne tanki sõitu kuskil avalikul üritustel teeme teatise politseile. Ja siis saame kooskõlastuse ja saab ju seda kasutada. Siis ei ole vaja seda hakata rikkuma, sest see on ju meie ajalugu," ütles Sedunov.

Siseministeerium lubab, et koostöös iga ajaloolise koguga, kel on aasta aega oma sõjatehnika muuseumide infosüsteemis registreerida, leitakse individuaalne lahendus sõjatehnika ohutuks väljapanekuks.