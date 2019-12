Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et ei lähe kunagi Donbassis sõja alustamise peale välja, ja rõhutas, et taolisi ülekutseid innustavad varem võimu juures olnud inimesed.

"Ma ei alusta mingil juhul Donbassis sõda. Ma tean, et on palju tulipäid, eriti nende seas, kes korraldavad meeleavaldusi ja räägivad: "Lähme lahingusse ja võidame kõik selle tagasi!" Kuid millise hinnaga? Mis on selle hind? Ma ei tee seda. Kui see ei rahulda ühiskonda, tuleb uus juht, kes rahuldab need nõudmised," ütles Zelenski usutluses ajalehtedele Der Spiegel, Le Monde, Tim ja Gazeta Wyborcza.

Ukraina riigipea hinnangul teevad taolisi üleskutseid "endised valitsejad". "Ja ausalt öeldes, see üllatab mind. Ja mitte ainult mind, küsige piiritagustelt poliitikutelt. Kõik imestavad, et taolisi inimesi toetatakse, rääkides: see on meie ala, homme võtame selle tagasi," märkis Zelenski.

President ütles, et ei astu kunagi sellist sammu, sest tema eluhoiak on olla eelkõige inimene. "Ma ei saa neid sinna saata. Kuidas? Palju neist sureb? Sajad tuhanded ja siis algab totaalne sõda, totaalne sõda Ukrainas, seejärel kogu Euroopas," sõnas ta.

SBU: Donbassis hukkus kaks Ukraina julgeolekuteenistuse eriväelast

Donbassis hukkus lahinguülesande täitmisel kaks Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) eriüksuslast, teatas ametkond esmaspäeval Interfaxile.

"Kaks SBU töötajat hukkus riigi idaosas lahinguülesande täitmisel ... SBU töötajaskond avaldab hukkunud Denõss Volotšajevi ja Dmõtro Kaplunovi omastele kaastunnet," edastas SBU pressiteenistus esmaspäeval. Hukkunute perekondadele avaldas kaastunnet ka SBU direktor Ivan Bakanov.

Pressiteenistus rõhutas, et SBU osutab hukkunute perekondadele igakülgset toetust.

Ukraina sõjaväe teatel hukkusid eriväelased tuvastamata lõhkekeha plahvatuses, kui rühm Venemaa toetusega separatiste püüdis üle rindejoone tungida.

Zelenski avaldas hukkunute peredele kaastunnet.

"Me saavutame kindlasti relvarahu," kirjutas Zelenski Facebookis. "See toob lõpu laste pisaratele, emade valule ja meie vendade kaotamisele."