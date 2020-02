Kiiev: Donbassi lahingus haavata saanud Ukraina sõdurite elu pole ohus

Ukraina relvajõudude teatel pole teisipäeva hommikul Donbassis, Luganski oblastis aset leidnud lahingus haavata saanud valitsusväelaste seisund eluohtlik. Ukraina president Volodõmõr Zelenski mõistis Kremli toetatud üksuste pealetungi hukka ning juhtis tähelepanu sellele, et see toimus Debaltseve lahingu viiendal aastapäeval. Samas rõhutas ta, et juhtum ei muuda tema soovi Donbassis rahu sõlmida.

Ühendjõudude meditsiiniteenistuse juht Oleksandr Avramenko teatas ametlikul Facebooki-kontol avaldatud videosõnumis, et ühegi haavatud sõduri elu ohus pole, vahendas Unian.

18. veebruari hommikul ründasid Kremli toetatud jõud ehk nn Luganski Rahvavabariigi võitlejad Ukraina positsioone Novotoškovske ja Krõmske küla lähedal, vähemalt 10 kilomeetrit seespool ühes kolmest piirkonnast, kust pooled mullu nõustusid väed välja viima. Ukraina teatel saatis vastase võitlejate pealetungi intensiivne tulistamine, sealhulgas kasutati Minski lepetega keelatud relvastust nagu 120-mm miinipildujaid, mitmesuguseid granaadiheitjaid ja raskekuulipildujaid.

Lahingus langes üks Ukraina sõdur, viis valitsusväelast sai haavata. Kiievi teatel tehti kahjutuks neli okupanti, haavatuid oli vastase poolel vähemalt kuus.

Tegemist oli tõsiseima sõjalise kokkupõrkega Donbassis viimastel kuudel. 2014. aastast Donbassis kestnud sõjategevuses on praeguseks tapetud üle 13 000 inimese.

Ukraina relvajõudude kindralstaabi ülem Ruslan Homtšak kommenteeris, et Vene okupatsioonijõudude eesmärgiks oli vallutada piirkonnas asuvad Ukraina vaatluspunktid Debaltseve lahingu viiendal aastapäeval. Isehakanud Luganski Rahvavabariik omakorda väitis, et Ukraina vägi tulistas teisipäeva hommikul nelja selle asulat raskesuurtükkidest ja miinipildujatest.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on mõlemad pooled kandnud inimkaotusi. Ta lisas, et Moskva "ei tea üksikasju selle kohta, mis kokkupõrke põhjustas".

Zelenski kutsus kokku Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu

"Kutsume täna kokku julgeoleku- ja kaitsenõukogu istungi. Arutame ja langetame otsuse edasiste sammude kohta. Meie suund sõja lõpetamisele ja ustavusele rahvusvahelistele lepetele on muutumatu samamoodi nagu meie otsustavus anda vastulöök igasugusele sõjalisele rünnakule Ukraina vastu," kirjutas Zelenski Facebookis.

Ta juhtis tähelepanu, et vastase teisipäevane rünnak toimus Debaltseve tragöödia viiendal aastapäeval.

"See ei ole mitte lihtsalt küüniline provokatsioon Debaltseve paranematule haavale vajutamiseks, see on katse lasta põhja Donbassi rahuprotsess, mis on kuigi pisikeste, kuid siiski peatumatute sammudega liikuma hakanud," kirjutas Zelenski.

Zelenski: lahing Donbassis ei muuda suunda sõja lõpetamisele

Zelenski ütles, et teisipäevahommikune lahing Donbassis ei väära tema suunda sõja lõpetamisele.

"Tahan teile öelda, et meil on võimas sõjavägi, provokatsioone on ja sõjavägi vastas sellele kohaselt ja tugevalt. Olukord on meie sõjaväe ja kindralstaabi ülema kontrolli all. Oleme veendunud, et see provokatsioon ei muuda suunda, sest läbirääkimiste laua taha saab istuda vaid tugeva sõjaväega. Me liigume veendunult sõja lõpetamise ja rahu poole," ütles ta presidendikantseleis pärast julgeoleku- ja kaitsenõukogu istungit.

President avaldas ühtlasi kaastunnet hukkunud Ukraina sõjaväelase omastele ning soovis haavatutele peatset paranemist.

Eesti võttis Ukraina teemadel sõna ÜRO julgeolekunõukogu briifingul

Eesti tegi teisipäeval ÜRO julgeolekunõukogu briifingul sõnavõtu, mis keskendus olukorrale Ukrainas ja Minski lepetele, edastas Eesti alaline esindus ÜRO juures.

Samuti tegid Eesti ettepanekul Eesti, Belgia, Prantsusmaa ja Saksamaa ning endine valitud liige Poola kohtumise järel ühisavalduse, milles rõhutasid täit toetust Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning mõistsid hukka Krimmi ebaseadusliku annekteerimise.

Ukraina meedias levivad videod lahingust 18. veebruari hommikul: