Putin ja Zelenski istusid Elysee palees neljapoolsel kohtumisel laua äärde koos Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja Saksa liidukantsleri Angela Merkeliga.

Tippkohtumist peetakse Zelenski senise ametiaja kõige raskemaks väljakutseks, sest ühelt poolt on tal vastas kogenud ja jõupositsiooni omav Putin ning samal ajal on ta kodumaal silmitsi juba kahanema hakanud toetusega, mida tiivustavad rahvuslaste ja veteranide süüdistused liigsetes järeleandmistes Kremlile, kirjutavad Unian, BBC, Yle ja Lenta.

Samuti on aastaid kestnud konflikti puhul tegu küsimusega, mis on muutumas üha väsitavamaks Ukraina liitlastele Läänes. Kui Ukraina on osutunud teravaks võtmeküsimuseks USA sisepoliitikas ja president Donald Trumpi tagandamisementluses, siis Euroopa Liidul, sealhulgas Saksamaa liidukantsleril Angela Merkelil ja Prantsusmaa presidendil Emmanuel Macronil on üha rohkem probleeme, millega tegelemist peavad sealsed riigijuhid üha rohkem Ukraina küsimusest olulisemaks.

Nn Minski lepete reaalset rakendamist on arutatud ka varasematel Normandia tippkohtumistel, kus Ukrainat esindas eelmine president Petro Porošenko. Tookord mingeid reaalseid tulemusi ei saavutatud, suures osas seetõttu, kuidas Kremli välispoliitika lepetes sisalduvaid tingimusi tõlgendas. Ning üksikuid päevi arvestamata kestab igapäevane tulistamine Donbassi rindejoonel endiselt edasi.

Kiievi teatel tulistasid Kremli-meelsed võitlejad möödunud ööpäeva jooksul Ukraina valitsusväelaste pihta seitsmel juhul, kusjuuures kasutati nii granaadiheitjaid, suure kaliibiriga kuulipildujaid ja käsitulirelvi.

Samas on mingeid edasiminekuid Zelenski ametiajal siiski toimunud. Näiteks toimus septembris Venemaa ja Ukraina vahel ulatuslik vangidevahetus, mille raames pääsesid vabadusse ka Kertši väina intsidendi ajal vangi võetud Ukraina meremehed ning pikalt Vene vanglas kannatanud filmirezissöör Oleg Sentsov.

Samuti on rindejoonel kolmes piirkonnas - Zolotes, Stanõtsja Luganskas ja Petrivskes - toimunud vägede tagasitõmbamine, mida Zelenski kriitikud on samal nimetanud lausa kapituleerumise alguseks ning millega seoses on toimunud Kiievis suured meeleavaldused.

Zelenski kriitikuid ärritab Minski lepete jõustamiseks välja pakutud nn Steinmeieri plaan, mis näeb ette, et Kremli-meelsete võitlejate kontrolli all olevates piirkondades korraldatakse sõltumatute vaatlejate silme all valimised ning et nendele piirkondadele antakse eristaatus ja autonoomia Ukraina põhiseaduse alusel. protestijate arvates teeks Kiiev sellele teele minnes suuri järeleandmisi ise midagi vastu saamata. Samuti on oht, et Venemaa suudab nendel valimistel tagada oma konddidaatide võidu, jätkab reaalset sõjalist kohaolekut ning keeldub tegelikult kontrolli riigipiiri üle Ukraina võimudele loovutamast.

Samuti on mitmed analüütikud avaldanud arvamust, et vahepealsed pingete leevendamist meenutavad sammud on vaid Venemaa-poolsed taktikalised käigud.

Zelenski ise on teatanud, et protsessi järgmisteks sammudeks peaksid olema vangidevahetustega jätkamine ning reaalse relvarahu kehtestamine Donbassis.

Välisminister Vadõm Pristaiko sõnul on Kiievi nõudmiseks, et hakkaks kehtima täielik ja püsiv relvarahu; et Kiievi saaks tagasi kontrolli oma välispiiri üle ka Donbassi ja Venemaad eraldaval piiril; et ebaseaduslikud relvarühmitused loovutaksid relvad ja need viidaks välja ning et kohalikud valimised piirkonnas toimuksid Ukraina valimiste alusel.

Välisminister lisas, et pole tähtis, kuidas nende eesmärkideni jõutakse - kas Normandia formaadis ja kahepoolsetel kõnelustel Venemaa presidendiga.

Esmaspäeval rõhutas välisminister Pristaiko, Ukraina lähtub kohtumisele minnes vangis olevate ukrainlaste ja okupeeritud territooriumil eelavate ukrainlaste huvidest ning et "punaseks jooneks", millest ei taganeta, on rahvusvaheliselt tunnustatud Ukraina riigipiir.

Ajalehega Kommersant rääkinud Vene diplomaatiline allikas märkis, et Moskva seisukohad saavad tippkohtumisel olema jõulised ning mingit taganemist Minski lepete tingimustest (nii nagu neid näeb Moskva) ei toimu. "Kui kokkulepetes on kirjas, et valimised peavad olema kohesed, siis ei saa neid keegi edasi lükata," kommenteeris allikas president Zelenski varasemat teadet, et enne riigipiiri kontrolli alla saamist mingeid valimisi Donbassi okupeeritud territooriumil ei korraldata.

2014. aastast kestnud Ida-Ukraina konfliktis on hukkunud üle 13 000 inimese.