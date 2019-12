USA ajutine asjur pooldab rahvusvaheliste jõudude Donbassi saatmist

USA ajutine asjur Kiievis William Taylor ütles, et rahvusvaheliste jõudude Donbassi viimine võiks olla vahesamm välisüksuste lahkumise ja piirkonnas Ukraina võimu täieliku taastamise vahel.

"Donbassi olukorra lahendamine peab igal juhul rajanema sellel, et Vene vägi lahkuks Donbassist ja Ukraina taastaks lõpptulemusena kontrolli oma ala üle. Nii [USA endine eriesindaja Ukraina asjades Kurt] Volker kui teised teile hästi tuntud inimesed on teinud tööd, et selleni jõuda. Nende arvates võiks selle osiseks olla rahvusvaheliste jõudude sisseviimine," ütles Taylor usutluses portaalile ZN.UA.

"Ka mulle näib, et sellel on teatav mõte ja mingi võimalus. See võiks olla vahesamm venelaste Donbassist lahkumise ja selle ala üle Ukraina täieliku kontrolli taastamise vahel," lausus Ühendriikide diplomaat.

Tema sõnul peaks selle missiooni kinnitama ÜRO julgeolekunõukogu ja selle otsusel võiksid riigid, kellel on vastavad jõud, saata need Donbassi.

"Jah, see maksaks raha, ja riikidel, sh USA-l tuleks võimaldada selleks vahendeid, et koguda see väekontingent kokku ja saata Donbassi. Keset Euroopat kestab relvakonflikt ja riigid peaksid olema valmis selle lõpetamiseks maksma," rõhutas USA asjur.