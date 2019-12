"Valimised peavad toimuma Ukraina seaduste alusel. Ja Ukraina seadused välistavad relvastatud inimeste kohalolu. Kõikidel Ukraina erakondadel peab olema ligipääs, nagu ka vaatlejatel, ajakirjanikel, Euroopa Julgeoleku‑ ja Koostööorganisatsioonil (OSCE), Ukraina keskvalimiskomisjonil. Kuni on relvastatud rühmitusi, ei lähe sinna valimistel osalema ükski erakond," ütles president usutluses ajakirjadele Der Spiegel, Le Monde, Time ja Gazeta Wyborcza.

Rääkides kontrollist nimetatud Ukraina-Vene piirilõigu üle, osutas Zelenski: "See on kõikidest kõige keerulisem küsimus, kui me kunagi selle arutamise juurde jõuame. Räägin neile ausalt: ma ei ole nõus sellega, kuidas see küsimus Minskis lahendati. Minski lepete kohaselt toimuvad kõigepealt valimised, seejärel tuleb kontroll piiri üle," sõnas Ukraina riigipea.

Zelenski märkis, et see on ukrainlaste seisukoht, kuid Miski lepetes seda kirjas ei ole. "Kahjuks on meil seal vastuolusid. Ja loomulikult tuleb meil see küsimus lahendada," rõhutas ta.

Normandia formaadis võib jutuks tulla ka gaasitransiit

Zelenski ei välista, et nädala pärast peetaval Normandia neliku tippkohtumisel võib jutuks tulla ka Vene gaasi läbi Ukraina Euroopasse tarnimise uus leping.

"Gaasijuhe Nord Stream on tugevasti nõrgestanud Ukraina positsiooni läbirääkimistel," tunnistas president usutluses ajakirjadele Der Spiegel, Le Monde, Time ja Gazeta Wyborcza.

"Kuigi meie Euroopa partnerid kinnitavad, et see ei ole poliitiline, vaid majanduslik projekt, luban endal sellega mitte nõustuda. Kuid kui meil õnnestub sõlmida uus kümneaastane leping gaasi transiidiks, kui eurooplased aitavad meid ja Venemaa ei ole sellele vastu, võime rääkida sellest, et Nord Stream ei ole poliitiline projekt. Esialgu sel väitel alust ei ole," sõnas Zelenski.

Ukraina president märkis, et temaga peetud telefonivestluses võttis Venemaa riigipea Vladimir Putin Ukraina seisukoha gaasi transiidi osas teadmiseks.

"Minu jaoks on tähtis, et gaasiküsimus on omaette küsimus. Mida mõlemad pooled ka ei sooviks, ei tohi see mingil viisil olla seotud Donbassiga. Kuigi ma ei välista, et Normandia formaadis arutatakse ka gaasitransiiti," ütles ta.

Normandia neliku - Ukraina, Venemaa, Prantsusmaa, Saksamaa - liidrid kohtuvad 9. detsembril Pariisis.