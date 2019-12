Väätsa jõuluehteis vaateakende traditsioon viis jõuluturu avamiseni

Ettevalmistused suureks valguspeoks algasid mõnes peres juba kuu aega tagasi. Esmaspäeva õhtul ja veel teisipäevalgi riputati kõik see, mis jõulurõõmu südameisse toob, vaateakendele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuu aega ikka mõtteid ja keldris töötamist. Ja kohapeal oleme juba kolmandat päeva," rääkis Väätsa elanik Elina Roosileht.

"Kui eelmisel aastal me kujutasime siin pidulikus vormis kodutütreid, siis sellel aastal oli teema kohe lihtsam - kujutame metsalaagrit, kus kodutütred kannavad metsalaagri vormi," kirjeldas Väätsa elanik Triinu Kopelmäe kohalike kodutütarde rühma vaateakent.

Väätsa jõuluaja vaateaknad on paari aastaga muutunud nii popiks, et neid käiakse nüüd imetlemas kõikjalt üle Eesti.

"Ma usun, et sellist teist atraktsiooni kui sellised vaateaknad, mujal ei ole. Võib-olla see ongi uus ja huvitav asi. Eelmisel aastal käis siin rahvamaja juures vaatamas neid aknaid tuhandeid ja tuhandeid inimesi bussidega, järelikult on populaarne," rääkis Väätsa kultuurikorraldaja Rait Pilipenko.

"Meil on tegelikult siin üle tee ka üks väikene saar ja kui hästi läheb, siis läheb järgmisel aastal see saar ka tuledesse. Edasi on võimalik veel väga palju minna. Jõuluturg võiks ju olla tulevikus, mõne aasta pärast selline, et kõik ei pea alati sõitma Tallinnasse Raekoja platsi turule. Tegelikult Väätsal, Kesk-Eestis võiks ka olla midagi sellist toredat. Karussellid, muud asjad, kõike saab lisada siia," rääkis idee autor ja eestvedaja Lauri Läänemets.

Väätsa rahvamaja ja kohviku akende kaunistamises osales tänavu sadakond inimest, pühadesäras aknaid saab imetleda 6. jaanuarini.