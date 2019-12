Rüütelmaa: Pirita tee bussiraja vajadus on ka uuringuta selge

Järgmisel aastal hakkab Tallinn rajama Pirita teele bussidele eraldi sõidurada – kesklinna-Pirita suunal –, mis ulatub Russalka juurest kuni Pirita Selverini. 2,2-kilomeetrine rada ehitatakse osaliselt praeguste sõidusuundade vahel oleva haljasala arvelt. Eraldi rajaga soovitakse anda ühistranspordile eelis autode ees ning mõjutada inimesi eelistama bussisõitu sõiduautole.

Pirita-kesklinna suunal on ühissõidukirada olnud juba üle kümne aasta. Igapäevased liiklejad on samas tähele pannud, et õhtust liiklust Pirita suunal ei saa kuidagi võrrelda hommikuste ummikutega kesklinna suunal. Rüütelmaa sõnul näitavad transpordiameti andmed midagi muud. Samas ei tehtud uue ühistranspordiraja vajaduse selgitamiseks uut uuringut.

"Need asjad, mis on ilmselged ja kajastatud standardis, nende kohta me reeglina uuringut ei tee, vaid me lähtume nendest andmetest, mis on juba välja uuritud ja standarditesse kirja pandud," märkis Rüütelmaa.

Bussiraja vajaduses Rüütelmaa ei kahtle. "Me oleme sellega kursis, et Eestis on 1,2 miljonit liikluseksperti ja me oleme väga tänulikud selle toetuse eest, mida me saame, aga kui me vaatame ja monitoorime tegelikku olukorda, siis me näeme et täna näiteks (Maarjamäe) uue memoriaali juures jääb buss seisma selliselt, et ta takistab liiklust. On igati mõistlik tänast liikluskoormust arvestades see bussirada täispikkuses välja ehitada ja see muudab ka tavasõidukite liiklemist ohutumaks." rääkis ta.

Haljasala jääb alles

Rüütelmaa sõnul on Pirita tee laius osalt selline, kus saaks ka ilma teed laiendamata eraldada bussidele oma raja, kuid mõnes kohas tuleb teed siiski laiendada.

"Mõned kohad on kitsamad, mis vajavad laiendamist. Seda rada ei rajata haljasala peale või asemele, vaid mõnes kohas, kus tee laius ei anna välja, kus täna ei ole võimalust ühissõidukirada maha märkida, osaliselt laiendatakse teed. Me räägime mõnes kohas 20 sentimeetrist, mõnes kohas poolest meetrist ja mitte (kahes sõidusuna vahel asuva) haljasala arvelt igal pool, vaid ka teiselt poolt äärest – seda ei saa kindlasti lugeda haljasala kaotamiseks," selgitas ta.

Praegu on bussirada projekteerimisel ning valmis saab see 2020. aastal. Kui palju ühissõidukirada maksma läheb, ei osanud Rüütelmaa öelda, sest tõenäoliselt tuleb ümber tõsta ka Pirita tee ääres asuvaid elektriposte ja -juhtmeid. Kui palju, selgub projekti valmides.

Ülekäiguradadele foorid

Lisaks bussirajale kavatseb Tallinn järgmisel aastal lisada Pirita teele valgusfoore. Foorid pannakse kohtadesse, kus on juba täna jalakäijate ületuskoht, uusi teeületuskohti rajama ei hakata.

"Tänasel päeval on Pirita teel osa ülekäiguradasid reguleeritud fooridega, osa on reguleerimata ülekäigurajad, kus on jalakäijal eesõigus tee ületamiseks. Need kohad, kus täna on foorideta teeületuskohad, need kohad varustatakse järgmisel aastal valgusfooridega," selgitas Rüütelmaa.

Rüütelmaa sõnul ei tohiks foorid autode liiklemist aeglasemaks muuta. Ka täna on sõidukijuhil nagunii kohustus anda (ülekäigurajal) jalakäijale teed. Kui tulevikus on seal valgusfoor ja jalakäija tellib endale nupust rohelise tule, siis tegelikult sisuliselt ei muutu midagi," märkis ta.