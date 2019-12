"Uus ühissõidukite rada ehitatakse kahe sõidusuuna vahel oleva haljasala arvelt. Nii lisandub kahele sõidurajale, mida ühissõidukid jagavad autodega, veel kolmas sõidurada," selgitas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

"Ühissõidukite raja lisamisega soovime anda ühistranspordile eelise autode ees ning mõjutada inimesi rohkem busse kasutama," selgitas linnaosa vanem.

Ta lisas, et Pirita teel on juba üle kümne aasta olnud ühissõidukite rada Piritalt kesklinna suunal ja kui lisandub ühissõidukite rada ka teises suunas, peaks kesklinna ja Pirita vahel saama juba üsna kiiresti bussidega liikuda.

Bussirada luuakse tee paremasse serva, nii et seniseid sõiduridu nihutatakse haljasala arvelt tee keskele, selgitas Pirita linnaosa avalike suhete nõunik Merike Pinn. Ta täpsustas, et kogu haljasriba kahe sõidusuuna vahelt ära ei kao, vaid õgveneb ühe sõiduraja võrra, mis on umbes kolmandik kogu haljasriba laiusest.

Tõnis Liinati sõnul vahetatakse koos uue sõiduraja ehitamisega välja ka Pirita tee valgustus. "Pirita teele rajatakse uus tänapäevane LED-valgustus, mis on ka tunduvalt säästlikum," märkis linnaosavanem.