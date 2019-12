Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on järeldused Reidi tee valmimisega kaasnenud liiklusolude kohta ennatlikud, kuna liiklusvoogude muutumiseks kulub paar kuud. Esimesed päevad näitavad, et juhid sõidavad harjumuspärast trajektoori pidi ning Reidi tee ise on pooltühi.

Linnavalitsuse teatel on Reidi tee foorid kuni 27. detsembrini testrežiimil, et katsetada uut adaptiivset fooritarkvara ja seadmeid, mis võtavad arvesse liiklusvooge ning loendavad sõidukeid.

Alates 3. detsembrist on ka Reidi tee jalakäijate foorid testrežiimil väljakutsega ehk nupule vajutades saab rohelist tuld tellida. 3. detsembri liiklusvoogude vaatlus näitas aga, et enamik juhte sõidab harjumuse kohaselt mööda Narva maanteed kesklinna suunas ja Reidi tee on pooltühi.

Klandorfi sõnul kulub üks või kaks kuud selleks, et liiklusvood muutuksid, võttes arvesse uut liiklusruumi. "Alles seejärel saame fooridele teha lõpphäälestuse ning Reidi tee adaptiivne foorisüsteem saab hakata koguma õigeid andmeid liiklusvoogude kohta. Alates 1. jaanuarist on kavas ka kiirusrežiimide dünaamiline muutmine vastavalt liiklusoludele," täpsustas Klandorf.

"Seega on tänased hinnangud Reidi tee liikluse sujuvuse või läbilaske osas väga ennatlikud, sest tegelikult saame alles umbes aasta pärast anda hinnangu selle kohta, kui palju liikluse läbilaskvus tegelikult paranes ja kasvas."

Pirita teel on kesklinna suunas kaks sõidurada tavatranspordile ja üks sõidurada ühistranspordile. Ühel tavasõidukite sõidurajal saab sõita hea liiklussujuvusega ligi 900 sõidukit tunnis, seega kahel sõidurajal kokku ligi 1800 sõidukit. Sõita soovib aga hommikusel tipptunnil neli kuni viis korda rohkem sõidukeid, nentis Klandorf. "Peamine autode vool tuleb Viimsi suunalt ja nii moodustubki hommikusel tipptunnil Pirita teel pidev liiklusvoog. Seepärast ongi fooride kasutamine Pirita tee liiklusvoo peatamiseks vajalik, sest ainult rohelise lainega kuni kesklinnani oleks Pirita tee aeglustunud liiklusvoog kesklinnas ning kõikidel ristuvatel tänavatel oleks võimatu sõita."

Ühtlasi rõhutas abilinnapea, et kui kesklinnas on liiklus ristmikel korraldatud fooridega, siis tuleb sujuva liikluse tagamiseks ning ristmike nö kinnisõitmise vältimiseks pidevat liiklusvoogu jaotada.

"Pirita tee liiklusvoo jaotamine fooridega Russalka ristmikul on viimane koht enne linna suundumist ning samas on see ka esimene koht, kus ristuvad kaks suuremat liiklusvoogu – Pirita tee ja Narva maantee omad," sõnas Klandorf.

"Pirita tee kahe sõiduraja liiklus jaguneb seejärel neljale sõidurajale ehk kaks Reidi teele ja kaks Narva maanteele. Ilmselgelt on Reidi tee mõju positiivne läbilaskvusele, kuid täpsete andmete ja hinnangute tegemiseks on vähem kui nädal peale tee avamist ka ilmselgelt liiga vara."

Reidi tee avati möödunud reedel. Pärast seda on mitmel pool imestatud, et tee avamine hommikusi ummikuid Pirita teel kuigivõrd ei leevendanudki. Tallinna Tehnikaülikooli transpordiplaneerimise professori Dago Antovi sõnul aga polnudki Reidi tee eesmärk see, et Pirita tee ummikud väheneksid. Tema sõnul ei ole võimalik uute teede ehitamisega ummikutest lahti saada ning ainus võimalus on pakkuda inimestele teisi liikumisvõimalusi nagu näiteks bussi- või trammitransport.