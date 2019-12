Euroopa suurriigid: Iraan töötab välja tuumavõimekusega rakette

Kolme Euroopa juhtriigi suursaadikud ÜRO-s ütlesid kirjas ühenduse peasekretärile António Guterresile, et Iraani tegevus pole kooskõlas ÜRO resolutsiooniga, millega kinnitati 2015. aasta Iraani tuumalepe.

Zarif teatas Twitteris vastuseks, et eurooplased üritavad varjata omaenda küündimatust tuumaleppe kooshoidmisel ning andsid kirjas järgi USA survele.

Kirjas viidatakse tänavu aprillis sotsiaalmeedias jagatud videole. Sealt on näha keskmaa ballistilise raketi Shabab-3 uue versiooni katsetust. Väidetavalt on see "tehniliselt võimeline toimetama kohale tuumarelva".

Eurooplased osutasid veel kolmele tänavu toimunud katsetusele. Nende seas on uus keskmaa ballistiline rakett Borkan-3, mida katsetasid 2. augustil Iraani toetatud Jeemeni mässulised huthid.

21. novembri kuupäevaga eurooplaste kirjas öeldakse, et need katsetused on hiljutisimad pikas Iraani ballistiliste rakettide tehnoloogia edasiliikumiste reas.

Iraani suursaadik ÜRO-s vastas kirjale teatega, et eurooplased tuginesid kirjas mitteusaldusväärsetele allikatele ja aegunud teadetele ning tegid nende pinnalt eksitavaid väiteid.

"Iraan kavatseb resoluutselt jätkata oma tegevusi, mis on seotud ballistiliste rakettide ja kosmose kanderakettidega. Mõlemad mahuvad temale (Iraanile) rahvusvahelises õiguses ette nähtud õiguste raamesse," ütles saadik oma kirjas.

Teheran on alati eitanud tuumalõhkepea kandevõimega rakettide väljatöötamise plaani. Ta ütleb, et Iraani tuumaprogrammi ainus eesmärk on toota rahumeelselt energiat ja ravivahendeid.