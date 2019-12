USA tegevus Iraani tuumaleppest lahkumisel on vastuolus rahvusvahelise õigusega, ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

Lavrov ütles, et läbirääkimistel saavutatud konsensus kinnistati ÜRO julgeolekunõukogu kohustusliku otsusega ja selle ülesütlemine on kõikide mõeldavate ja mittemõeldavate normide, põhimõtete ja reeglite rikkumine.

Lavrovi sõnul sunnib USA kõiki teisi mitte täitma Iraani tuumaleppes kokkulepitut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ainsa võimalusena lepingut päästa näeb Lavrov USA ja teiste Lääne lepinguosaliste naasmist lepingu täitmise juurde.

"Me nõuame oma Lääne partnereilt tegelikkuse tunnistamist. Kas USA ja Euroopa Liit hakkavad uuesti täielikult täitma tuumaleppe tingimusi ja siis naaseb ka Iraan oma kohustuste juurde - ja see on ideaalne lahendus ja väljapääs praegusest olukorrast -, või siis pole meie Lääne partnerid valmis ilmutama lugupidamist rahvusvaheliste lepingute vastu. Sel juhul tuleb Iraani tuumalepe kuulutada läbikukkunuks, mittetoimivaks ja siis ei seo ka ükski kohustus kedagi," rääkis Lavrov.