Ligi kaks aastat tagasi õnnetusse sattunud rong jõudis tagasi Eestisse

20. veebruaril 2018. aasta hommikul sõitis Keila lähistel Kulnas reisirongile ette veoauto, mille tagajärjel oli rong osaliselt rööbastelt maas. Rong saadeti taastamisele Stadleri Minski tehasesse.

Rongile tehtud ekspertiisi käigus selgus, et kerekonstruktsioon kahjustunud ei ole ja rongi saab taastada. Elroni tehnikajuhi Mark Pakini sõnul oli see hea uudis, sest uue vaguni valmistamine tähendanuks oluliselt pikemat ooteaega.

"Taastamistööd olid mahukad, teostati nii rongi kere kui alusvankrite remonditöid. Kahjustatud vagunid olid rongi konstruktsioonini täiesti lahti võetud, välja vahetati terve juhtvaguni külgsein ning kannatada saanud automaatsiduri ja veermiku osad," tõi Pakin esile.

Veidi üle poolteise aasta kestnud taastamistööd on nüüdseks lõppenud. "Enne rongi liinile minekut teeme veel lõplikud seadistused ja katsesõidud ning lähipäevil on see rong taas liinitööks valmis."

Tööde kogumaksumus oli 2,34 miljonit eurot. Avariiga tekitatud kahju hüvitas Elronile kindlustusfirma ERGO, kes on omakorda esitanud hagiavalduse õnnetuse põhjustanud autojuhi suhtes, et temalt kulud välja nõuda. "Menetlus selles osas alles käib ja seetõttu on summadest vara rääkida," ütles ERGO esindaja ERR-ile.