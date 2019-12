Viimasel kahel aastal on narkosurmade arv langenud mitu korda, tänavu lausa rekordmadalale. Positiivse trendi taga on politsei keskendumine fentanüülimüüjatele, kahe fentanüüliga kaubitsenud suure kuritegeliku grupi kinnipidamine ning ennetustöö tänaval ja võõrutusprogrammid narkomaanidele.

Kui aastal 2000 oli narkootikumide üledoosidesse surnuid Eestis 35, siis seitse aastat hiljem, mil fentanüül ehk valge hiinlane Eestisse jõudis, tõusis narkosurmade arv 124-ni. Kõige hullemad olid aastad 2009 (161 surma) ja 2012 (170). Tollal oli Eestis narkosurmade arvestuses Euroopas esimese kolme riigi seas.

Kuivõrd 85 kuni 90 protsenti surmadest oli põhjustatud fentanüüli poolt, võeti aastal 2010 keskkriminaalpolitseis suund fentanüüliprobleemiga tegelemisele, meenutas keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo talituse juht Ago Leis.

"Keskkriminaalpolitsei muutis taktikat ja sai moodustatud spetsiaalne fentanüüligrupp, kes hakkas välja selgitama, kust aine pärineb, kas seda valmistatakse kohapeal või tuuakse piiri tagant, näiteke Venemaalt. Tol ajal oli püstitatud mitu uurimisversiooni, millega aktiivselt tegeleti," rääkis Leis ERR-ile. Eesmärgiks sai fentanüüliäri ninameeste ärist eemaldamine.

2017 päädis kriminaalpolitsei uurimisgrupi töö mitme eduka kinnipidamisoperatsiooniga ja kriminaalmenetlusega. "Avastati fentanüüli sünteesimise labor ning peeti kinni need kõige suuremate kogustega tegelevad inimesed. Tol aastal tabati kaks kuritegelikku gruppi, kes tegelesid fentanüüliga väga suurtes kogustes," lausus Leis.

"Varasematel aastatel võeti politsei poolt ära ligikaudu pool kilo aastas, siis 2017. aastal konfiskeeriti rekordiline kogus, üle kümne kilo fentanüüli," rääkis Leis.

Kui aastal 2017 oli üledoosidest põhjustatud surmade arv 110, aastal 2018 aga ainult 39 ning tänavu narkootikumide üledoosidesse surnuid 24.

Koordineeritud koostöö enim ohtlikemate narkootiliste ainete kättesaadavuse ja nõudluse vähendamisel on vilja kandmas. PPA ja Prokuratuur on ühiselt oluliselt vähendanud fentanüülide pakkumust. TAI töö tulemusel on laiendatud erinevaid ravivõimalusi. pic.twitter.com/tjP0G8ZWWD — Eesti Prokuratuur (@prokuratuur) December 6, 2019

Näiteks 2017. aastal peeti kinni vennad Kärbergid, kellelt konfiskeeriti kolm kilo fentanüüli, millest saanuks kaks miljonit doosi ehk sellest piisanuks narkojoobe tekitamiseks kahele miljonile inimesele. Et prokuratuuriga kokkuleppele jõuda, andsid Kärbergid käesoleval aastal keskkriminaalpolitseile üle veel kümme miljonit doosi fentanüüli.

Tegemist on suurima kogusega, mis Eestis konfiskeeritud. Kärbergidele mõisteti kokkuleppemenetlusega seitse aastat vanglakaristust ning neilt mõisteti välja 1,5 miljonit kriminaaltulu. Pärast Kärbergide kinnipidamist vähenes narkosurmade arv. Täpsemalt saab Kärbergide juhtumist lugeda PPA ajakirjast Radar.

"Iga asi võtab natuke aega – kui me selle aine ära võtame, siis on veel turul aine jääke. Paar kuud toimus veel turul müük, siis hakkas aine turult kaduma. Fentanüül ei olnud tarvitajatele enam kättesaadav ja hakati otsima teisi narkootilisi aineid. Võib öelda, et suurte koguste turult ära korjamine politsei poolt mõjutas narkosurmade arvu vähendamist," lausus Leis.

Uute tulijate oht püsib

Rekordmadal narkosurmade arv ei tähenda, et politsei nüüd käed rippu laseks. Narkokaubanduse surve Eestile on pidev.

"Nõudlus fentanüüli järele on endiselt olemas. Keemiatööstus teatud riikides areneb edasi ja teame, et mujal maailmas levivad juba uued psühhotroopsed ained. Politsei jätkab fentanüüli vastast võitlust ka praegu, ja tegutseme ka selle nimel, et ära hoida uute ainete turule tulek," rääkis Leis

Maailmas tiirleb sadu erinevaid narkootilisi ja psühhotroopseid aineid. "Me ei tea kunagi väga täpselt, millal mõni neist ainetest võib Eesti turule jõuda. Me monitoorime narkootiliste ainete turgude olukorda ja vahetame infot riikide vahel, selleks, et prognoosida, millal aine võib Eesti turule jõuda ja kuidas saaksime aine kättesaadavust õigel ajal piirata," rääkis Leis.

"Need on need ohud piirideta maailmas – täna siin, homme seal. Narkootikumide turg on lõputu. Pidevalt on inimesi või gruppe, kes loodavad ainete müügist saada suurt kasu," lisas ta.

Õige aeg raviks ja ennetuseks

Leis märkis, et nüüd, mil fentanüüliäri on kokku kuivanud, tuleks tegelda narkomaanidega. "Praegu on ideaalne aeg tegelda inimestega, kes on fentanüüli tarvitanud – turul väga head ainet ei ole – praegu on hea moment, kui saaks neid pöörata igasugustesse raviprogrammidesse, tuua need inimesed ühiskonna jaoks tagasi, nii palju, kui on võimalik," ütles ta.