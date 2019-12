Lennujaam uurib võimalusi avada aastate pärast kaubaliin Pärnust Hiinasse

Renoveerimise ootel Pärnu lennujaam teenindab praegu vaid Ruhnu-Pärnu lennuliini. Küll aga võib lennujaama oodata suur tulevik, kui teoks saavad Tallinna lennujaama koostööplaanid ühe Hiina ettevõttega. Hiina kaubalennukid siia lähiaastatel siiski lendama ei hakka, sest need vajaksid veel pikemat lennurada, kui see eelseisva renoveerimise järel tekib.

Esialgsete plaanide järgi oleks Pärnu lennujaama renoveerimine lõppenud juba suveks 2020, aga kohtuvaidlus piirinaabriga võttis hoo maha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd ütleb Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike, et vaidlus on lõppenud ja kohtulik kompromiss jõustub lähipäevil.

Tallinna lennujaam on aga teinud tööd, et leida kontakte Aasias. Eesti asub geograafiliselt heas kohas, et arendada kaubavahetust Aasiaga ja see on üks Tallinna lennujaama plaanidest. Sel teemal on räägitud mitme partneriga ja ühega käidi mõne aja eest Hiinas kohtumas.

"Täna võib kindlasti öelda, et rääkida konkreetsetest nimedest ja konkreetsetest aegadest, millal võiks juhtuda see, et näiteks Aasia suunal mõni lennuliin käima läheks, on ilmselgelt veel vara. Me oleme täna ikkagi algusfaasis kõikide selliste kontaktidega. Me oleme, jah, teinud ühe põgusa kohtumise Hiinas ja oleme ka rääkinud sellest, et võiks teha järgmise kohtumise juba Eestis, aga mis täpsem koostöö või äriplaan võiks olla, sellest on praegusel hetkel ääretult vara rääkida," avaldas Tuvike.

Hiina ettevõtte kontakti vahendas Tallinna lennujaamale Esplan. See ettevõte koostab Pärnu lennujaama terminali rekonstrueerimise ja laiendmise projekti.

"Esplan on tegelenud rahvusvahelise kontaktvõrgustiku ülesehitamisega juba kolm aastat. Sealhulgas Aasias, kus on see kauem aega võtnud, ja ka Euroopas. Zaha Hadidiga koostöös valminud Ülemiste terminali võistlustöö on üks hea näide sellest," rääkis Esplani juhataja Kadi Metsmaa.

Metsmaa ütles, et nende tööd lennujaama terminali laienduse ja rekonstrueerimise projekti koostamisel ei muuda kuidagi avatsus tulevikus Hiina investoreid kaasata. Esplan võitis riigihanke ja töö käib selle lepingu järgi.