Pärnu lennuvälja renoveerimine toppab vaidluste tõttu

Pärnu lennuvälja renoveerimine toppab vaidluste taga: peale selle, et lennuraja pikendamise ehitusloa on naaberkinnistu omanik kohtus vaidlustanud, laekus rahandusministeeriumile kaebus hanke tingimuste kohta ja ministeerium algatas järelevalvemenetluse.

Pärnu lennujaama ruleerimisraja ja angaari ehitushankele tuli kuus pakkumust, mis näitab, et firmad on sellest tööst huvitatud. Parimat pakkumust veel välja selgitatud ei ole, sest hindamine käib. Peale selle on hange vaidlustatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hanke kohta on laekunud rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnale taotlus, mille alusel nad on algatanud hanke läbiviimise õiguspärasuse kontrollimiseks järelevalvemenetluse. Kahjuks enamat selle menetluse kohta praegu kommenteerida ei saa. Otseselt see, kes selle taotluse esitas, selle hanke juurde registreerunud ei olnud," selgitas Pärnu lennuvälja rekonstrueerimise projektijuht Raiki Bulak.

Kui kaua menetlus aega võtab, seda Bulak öelda ei osanud. Ka arvas ta, et hanke tühistamisest on veel vara rääkida, kuigi riigiabi raha kasutamisel on tähtaeg ja kohtuvaidlus naabriga ka käimas.

"Seda nüüd küll, et riigiabi lepingus on meil tähtaeg. Aga ennatlik oleks sellest vägivaldset järeldust teha. Ei ole veel selliseid otsuseid, et me peaksime tühistama selle hankementluse ja tegema uue. Kahjuks meil on naaber, kes on meie vastu esitanud kaebuse kohtusse ja lähtuvalt sellest on mingid asjad veninud. Eks need tähtajad ole selleks, et endale sihte seada ja nende poole püüelda, aga ega need betooni valatud ei ole," ütles Bulak.