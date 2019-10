Ehkki riik arvestab jätkuvalt Pärnu lennujaama renoveerimisega, on selleks planeeritud 17,3 miljonit eurot mitte tulevase, vaid 2021. aasta eelarvereal.

Pärnu lennujaama rekonstrueerimine viibib, kuna naaberkinnistu omanik vaidlustas kohtus lennuraja pikendamise ehitusloa. Ka ei leidu lennujaamale eraldatud raha järgmise aasta riigieelarves.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles ERR-ile, et Pärnu lennujaamale arvestatud 17,3 miljonit eurot on endiselt alles, aga kohtuvaidluse tõttu tekkinud viivituse tõttu ei teki kulu mitte järgmisel, vaid ülejärgmisel aastal.

"Tekkepõhise eelarvestamise puhul kajastatakse kõiki majandustehinguid nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. Kui vaadata riigieelarve seletuskirja, on Pärnu lennujaama rekonstrueerimisega arvestatud, kuid kulurida on märgitud kulu tekkimise aastasse, et mitte tekitada eksitavat kulurida," sõnas Aas.

Riigieelarve 2021. aastat kajastaval real on tõepoolest kirjas, et Pärnu lennujaama rekonstrueerimiseks eraldatakse 17,3 miljonit eurot. Kindel investeeringuotsus sünnib siiski tuleval aastal, kui valmib 2021. aasta eelarve.