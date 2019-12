Eesti ja Läti kavandavad ühist meretuuleparki

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kohtus Lätis majandusminister Ralfs Nemiroga, et arutada võimalikku Läti ja Eesti ühise meretuulepargi rajamist Liivi lahte.

Nemiro sõnul võib ühise meretuulepargiga Liivi lahes kaasneda palju majanduslikku kasu ning see aitab kaasa mõlema riigi elektrivarustuskindlusesse.

"Äärmiselt oluline on, et Balti regioon toimiks koos tugeva liiduna, ja mul on väga hea meel, et meil on õnnestunud lõpuks jõuda Läti ja Eesti vahelise aktiivse koostööni ühise taastuvenergiaallika arendamisel," ütles Läti majandusminister.

Mõlemad ministrid nõustusid, et projekti elluviimisega tuleb kindlasti edasi liikuda ning otsustasid, et järgmise sammuna tuleb paika panna peamised koostöö alused.