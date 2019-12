Tallinna tehnikaülikooli nooremteadur Karl Kull ütles, et kui varem meretuuleparkide rajamine majanduslikult tasuv ei olnud, siis nüüd on see muutunud.

Valitsus kinnitas neljapäeval hoonestusloa menetluse ja keskkonnamõju hindamise algatamise kolme meretuulepargi rajamiseks Liivi lahte. Kull rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et tegemist on siiani valitsuse kõige suurema otsusega selles valdkonnas.

Kulli sõnul on meretuuleparkidel majanduslikku potentsiaali. Varem see nii ei olnud.

"Täna meretuulepargid, mida ehitatakse, on majanduslikult tasuvad. Varem see võib-olla ei ole nii tasuv olnud. Kui me vaatame tuulikut ilma elektriühenduseta, mis viiks elektri tarbijani, siis on tegemist propelleritega. Ja kaablid maksavad raha. Täna see on muutunud majanduslikult mõttekaks ja sellepärast meil täna tekivadki meretuulepargid," selgitas ta.

Majanduslikult mõttekaks on muutnud meretuuleparkide rajamise tehnoloogia ja tööstuse areng. "Toodetakse rohkem, suuremalt, odavamalt," lisas ta.

Kulli sõnul aitavad meretuulepargid kaasa ka Eesti kliimaeesmärkide täitmisele.