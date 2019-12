Endla teater tõi lavale igihaljad onu Remuse jutud

Vanasti elanud Rebaseonu, Jänkuonu, Opossum, Kilpkonnapreili ja paljud teised toredad loomad kõik kenasti metsas koos. Kuna nad tundusid iseendale hirmus tähtsad, kutsuti neid onudeks, preilideks ja emandateks. Nendega juhtunud suuremad ja väiksemad äpadused on lavastaja Peep Maasik lastele jõuluetendusena lavale seadnud. Lustlik tükk pole vanematelgi igav vaadata.



"Mul on ammu olnud peas see, et ma tahaksin teha lastelavastusena "Onu Remuse jutte". Ja Kui ma Ingomariga rääkisn, Endla teatri loomingulise juhiga, ta ütles, et meil oleks laste tükki vaja, siis ma pakkusin välja selle mõtte ja talle väga meeldis see. Nüüd me oleme siin," ütles lavastaja Peep Maasik.

Peep Maasik on nende hulgas, kellel "Onu Remuse juttudest " rääkides kajab kõrvus Tõnu Aava hääl. "Mina olen Tõnu Aava "Onu Remuse juttudega" üles kasvanud ja väiksena vinüüli pealt kuulanud seda mõnusat krabisevat heli. Eks see on ka austus vanameistrile see lavastus."

Karuemand oli metsas karmi käpaga koolijuhataja ja kes ulakusi tegi, et pääsenud pragamisest. Kui Karuemand muidugi just poole pragamise pealt tukkuma ei jäänud.

Karuemanda rollis on Carmen Mikiver, kes ütleb: "Lapsed on nii vahetud, nad kuidagi kohe annavad teada, kas meeldib või ei meeldi või kuidas see kõik. Ei, mulle väga meeldib."