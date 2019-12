Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht Kristalina Georgieva leppisid laupäeval telefonivestluses kokku uues koostööprogrammis, mille maht on ligi 5,5 miljardit dollarit.

"Zelenski rääkis reformidest, mida Ukrainas ellu viiakse, ning arutas uue koostööprogrammi tingimusi IMF-iga. IMF-i juht hindas kõrgelt (Ukraina) uute võimude majandussaavutusi ja peaminister Aleksi Gontšaruki valitsuse edusamme reformide elluviimisel. Jutuajamise tulemusel märkisid pooled, et Ukraina ja IMF saavutasid (ametnike tasandil) kokkuleppe uues koostööprogrammis," teatas Zelenski pressiteenistus.

Zelenski sõnul oli jutuajamine Georgievaga väga konstruktiivne.

"Mul on hea meel, et oleme leidnud täieliku mõistmise ja meie turborežiim sai IMF-ilt kõrge hinnangu. Rahvusvahelise Valuutafondiga tehtava uue koostööprogrammi eesmärk on kiirendada majanduskasvu, likvideerida aktiivselt korruptsioon ja suurendada iga ukrainlase heaolu," lisas Zelenski.