Uus-Meremaal on pärast viie inimese elu nõudnud vulkaanipurset kadunud veel kaheksa inimest ning pole mingeid märke, et neil oleks õnnestunud eluga pääseda, teatas politsei teisipäeval.

"47 inimest läks saarele. Me saame nüüd kinnitada, et viis sai surma, 31 on praegu haiglas, veel kaheksa on endiselt kadunud ja kolm on haiglast välja lastud," ütles politseiametnik Bruce Bird.

Kadunuks jäänute seas on turistid Austraaliast, USA-st, Suurbritanniast, Hiinast ja Malaisiast.

Esmaspäeva õhtul sõidab piirkonda Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern.

Uus-Meremaa Valgel saarel asuv vulkaan hakkas esmaspäeval ootamatult purskama.

Valgesaar ehk Whakaari saar asub Uus-Meremaa rannikust umbes 50 kilomeetri kaugusel, saare ohutase tõsteti viieastmelisel skaalal teisele astmele 18. novembril, kui tuvastati vääveldioksiidi taseme tõus.

Vulkaani sisemusest otsepilti pakkuv voogedastuskanal näitas kohaliku aja järgi kell 14.10 (Eesti aeg 03.10) rohkem kui poolt tosinat inimest vulkaanikraatri sisemuses kõndimas. Vulkaan hakkas purskama paar minutit hiljem.

