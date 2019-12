Uus-Meremaa politsei teatas, et kavatseb vaatamata ohtudele tuua vulkaanipurske tagajärjel hukkunud inimesed Valgelt saarelt ära.

Politsei kinnitas, et operatsioon on kavas reede hommikul ning vaatamata uue vulkaanipurske ohule, vahendas BBC.

"Täna on ohtlikum kui eile ja üleeile," tõdes vulkanoloog Graham Leonard neljapäeval. Uus-Meremaa geoloogiliste ohtude veebilehe GeoNet andmetel on 24 tunni jooksul 50- kuni 60-protsendiline tõenäosus uueks vulkaanipurskeks.

Ohvrite perekonnad soovivad aga, et nende lähedaste surnukehad saarelt ära tuuakse.

Senistel andmetel on pärast esmaspäevast vulkaanipurset saarele jäänud vähemalt kaheksa inimest, kes kõik on võimude hinnangul hukkunud.

Siiani on kinnitatud kaheksa inimese hukkumine, 20 inimest on veel haiglas intensiivravil.

Politsei kinnitas, et nad kavandavad surnukehade kiiret äratoomist Valgelt saarelt.

Politseiülema asetäitja Mike Clement ütles neljapäeval ajakirjanikele, et võimud kiitsid ohvrite äratoomise plaani heaks hoolimata sellest, et vulkaanipurske oht pole vähenenud. "See pole nullriskiga operatsioon," lisas ta.

Reede hommikul lähevad Valgele saarele kaheksa Uus-Meremaa kaitsejõudude spetsialisti, et püüda surnukehad ära tuua. Siiani on vaatluslendude abil tehtud kindlaks ainult kuue surnukeha asupaigad.

Clement tõdes, et suurim mure operatsiooniga seoses ongi ettearvamatu vulkaan, seejärel ilmastikuolud ehk tuule suund, samuti merevee olukord.

"Paljud asjad peavad minema õigesti, et see kõik toimiks," sõnas ta.

Kiire operatsioon tähendab samal ajal seda, et vähem aega on koguda asitõendeid, mille abil surnukehad korrektselt tuvastada. "See kõik tuleb kompromisside abil," ütles Clement.