Uus-Meremaa uurib, miks turismigrupp ohtliku vulkaani juures üldse viibis

Uus-Meremaal on pärast viie inimese elu nõudnud vulkaanipurset kadunud veel kaheksa inimest. Võimude sõnul pole mingeid märke, et neil oleks õnnestunud eluga pääseda.

Saarele läks 47 inimest, kellest viis sai surma, 31 on praegu haiglas, veel kaheksa endiselt kadunud, vahendasid ERR-i teleuudised ja BBC.

Kadunuks jäänute seas on turistid Austraaliast, USA-st, Ühendkuningriigist, Hiinast ja Malaisiast.

Uus-Meremaa Valgel saarel asuv vulkaan hakkas esmaspäeval ootamatult purskama.

Turistide seas populaarne Valge saar asub 50 kilomeetri kaugusel Uus-Meremaa Põhjasaarest.

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern ütles pressikonverentsil, et juhtumiga seoses tuleb leida vastus mitmele olulisele küsimusele.

Politsei teatas varem juba kriminaalmenetluse alustamisest, kuid hiljem täpsustati, et hetkel pole lõplikku otsust selles osas veel langetatud.

Peamiseks küsimuseks on see, et kui juba eelmisel nädalal oli vulkaani ohtlikkust tõstetud astmelt üks astmele kaks, siis miks viibis turismigrupp seal üldse viibis.