White Islandi tulemäe purskes sai surma 18 inimest, kelle hulka on arvatud ka kaks seni kadunud inimest. Kümmekond inimest on endiselt tõsiste põletushaavadega haiglas, vahendasid ERR-i teleuudised, BBC ja Axios.

Politsei on teatanud, et ei lõpeta otsinguid enne, kui ka kahe kadunu surnukehad on leitud.

Vulkaanil viibis purskehetkel 47 inimest, peamiselt turistid. Neist 24 olid austraallased, ülejäänuist suurem osa uusmeremaalased, kuid surma sai ka USA kodanikke, sakslasi, hiinlasi, britte ja üks malaisialane.