Esmaspäeval oli Valgel saarel 47 inimest, kui seal vulkaan ootamatult purskama hakkas. Esialgu leidis kinnitust kaheksa inimese hukkumine, veel kaheksa inimest jäi kadunuks. 20 inimest on veel haiglas intensiivravil, vahendas BBC.

Reedel toimunud päästeoperatsioon kuue surnukeha saarelt ära toomiseks korraldati vaatamata uue vulkaanipurske ohule.

Politsei kinnitas, et kaks ohvrit, kes on veel kadunud, püütakse leida laupäeva hommikul. Selleks saadetakse saare juurde sukeldujad.

"Kahjuks ei ole surnukehade ära toomise operatsioon läbi, sest kaks inimest on veel kadunud. Me teame, et vähemalt üks surnukeha on vees ja sukeldujad püüavad ta sealt ära tuua. Me teeme kõik, et leida ja tuua kaks ohvrit saarelt ära," ütles politseikomissoar Mike Bush pressiteates.