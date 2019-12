Lääne Elu kirjutab, et see on juba teine hinnatõus sellest ajast, kui Rosimannuse ja Kuke Südamekodude kett Lihula vanadekodu mullu oktoobris erastas; esimest korda tõsteti hinda tänavu aprillis.

Praegu maksab hooldus 702 ja põetus 827 eurot kuus, kuid 1. jaanuarist hakkab hooldus maksma 772 ja põetus 872 eurot kuus ehk hooldus kallineb 70 ja põetus 45 eurot.

Lihula Südamekodu juhataja Vanda Birnbaum põhjendas hinnatõusu sellega, et kõik hooldekodu töötajad läbisid sel aastal koolituse ja said hooldaja kutse, mistõttu tuleb neile maksta ka rohkem palka.

Vaatamata hinnatõusule on järjekord 50 kohaga Lihula hooldekodusse suurem kui sinna kohti - Südamekodud on lubanud hooldekodu laiendada ja luua juurde 40-50 kohta.

Lisaks Lihula hooldekodudele kuulub Südamekodude ketti veel neli hooldekodu: Käru, Värska, Saaremaa ja Kunda. Südamekodud OÜ omanikud on läbi valdusfirmade 30 protsendiga Jako Laanemägi, 30 protsendiga Martin Kukk ja 10 protsendiga Rene Ilves. Veel 30 protsenti kuulub Lätis registreeritud ettevõttele Ievades Nozares SIA, mille omanik on Rain Rosimannus.