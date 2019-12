Kaubandushiiud veavad Tallinna külje all vägikaigast

Eesti kaubandusturul valitseb kõva konkurents ja nii rebivad mitu tegijat magusamate poepindade pärast. Näiteks Saue vallas Laagris suurte võimalustega kohas on läinud selliseks heitluseks, kus kohtuteed on minemas Rimi ja arendaja VM Keskus, kaasatud on ka Coop, kirjutab Delfi .

Keskust rajab Brave Capitalist tuntud Veljo Kuusk, kes nentis, et kaubandusketid on arusaadavalt mõistnud asukoha head perspektiivi. "Heade asukohtade pärast ollakse valmis võistlema ning ka mitte kõige ausamate ja ilusamate meetoditega," ütles Kuusk.

Saaga algas sellest, kui Rimi sõlmis 2018. aasta suvel lepingu rajatavas Veskimöldre keskuses ning arendajana oli toona teisel pool lauda Möldre Arenduse OÜ.

2019. aasta sügisel avastas Rimi juhuslikult, et Veskimöldre keskusesse poodi rajav konkurent otsib sinna kaupluse meeskonda. Järelepärimisele vastas arendaja, et neil on tõesti kinnistule ka teine soovija olemas.

"Asi on jõudnud kohtusse, sest sisuliselt on arendajal ühele pinnale kaks kehtivat üürilepingut," selgitas Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats. Coopi kommunikatsioonispetsialist Liisa-Lotta Veiken ütles otse, et nende liikmesühistu sõlmis lepingu heauskselt, teadmata varasemast tehingust.

Loole lisab vürtsi fakt, et 2018. aasta oktoobris andsid 994 inimest Crowdestate'i ühisrahastuskeskkonnas sellele miljon eurot laenu.