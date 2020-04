Saue Valda Veskimölde elurajooni ehitatud kaubanduskeskuse avamise kuupäev on jätkuvalt küsimärgi all.

Veskimöldre elurajooni arendaja Nordic Brokers OÜ juhatuse liige Kristel Rääk ütles ERR-ile, et algselt oli plaan kaubanduskeskus avada mais või juunis, kuid eriolukorra tõttu ei tea isegi omanik, millal seda teha võiks.

Rääk lisas, et kõikide üürnikutega on lepingud sõlmitud ning hoone on juba valmis saanud, kuid avamine sõltub eriolukorra pikkusest.

Detsembris kirjutas Delfi, et keskuse ankurrentniku koha peale konkureerivad omavahel Rimi ja Coop. Kui algselt pidi keskuses oma kaupluse avama Rimi, siis nüüd on ankurrentikuks ametlikult Coop.

Kristel Rääk ütles, et küsimärgi all on keskuses just Coopi kaupluse õigeaegne valmimine.

Kuna kõik tehased ja tarneahelad on kinni, siis on Coop prognoosinud nelja kuni viie kuu pikkust tarneaega Veskimöldre kauplusesse, lisas Rääk. Üheks variandiks on esialgu keskuse avamine Coopi kaupluseta, kuid Rääk ütles, et see plaan läheb alles arutamisele.

Veskimöldre elurajooni kodulehel seisab, et keskuses avatakse lisaks toidupoele Benu apteek, VinVin veinipood, Rucola Pizzeria, ilusalong ja lillepood.