Berliin: EL pikendab Venemaale kehtestatud sanktsioone

Maas ei näe enda sõnul mingit põhjust leevendada sanktsioone, mis blokk kehtestas Moskvale Ida-Ukrainas etendatud rolli eest. Karistusmeetmed hõlmavad muu hulgas mitut Vene majanduse sektorit, mille seas on tulutoovad nafta- ja gaasitööstus.

Meetmete esimene kehtestamine toimus pärast seda, kui 2014. aastal lasti Ukraina nn separatistide kontrollitud alal alla Malaysian Airlinesi reisilennuk koos selle pardal olnud 298 inimesega. EL-i liidrid on sestsaati neid sanktsioone uuendanud iga kuue kuu tagant.

Maasi avalduse taustal on kauaoodatud neljapoolne istung Pariisis, kus Venemaa, Ukraina, Saksa ja Prantsuse juhid proovivad taas Ukraina sõda lahendada.

Prantsuse president Emmanuel Macron üritab EL-i ja Venemaa suhteid soojendada, aga Maasi sõnul on sanktsioonide leevendamiseks liiga vara.

"Me jätkame seda, mis on meie hinnangul olnud seni õige – sanktsioonide pikendamine –, sest sanktsioonideni viinud põhjused on jätkuvalt olemas," ütles Maas Brüsselis EL-i välisministrite kohtumisele saabudes.

"Praegu ma ei näe mitte mingit põhjust Euroopa Liidu Venemaa-suunalises sanktsioonides midagi muuta."