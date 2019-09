Zelenski hoiatas Läänt Vene-vastaste sanktsioonide tühistamise eest

Zelenski rõhutas Kiievis Jalta Euroopa strateegia konverentsil, et sanktsioonid Venemaale on vajalikud, et säiliks maailmakord. Tema sõnul raha, mille Lääs sanktsioonidega kaotab, on maks, mis rahu eest tasuda tuleb, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Liit pikendas neljapäeval 2014. aastal Venemaale Ukraina annekteerimise ja Ida-Ukraina separatistide relvavõitluse toetamise eest kehtestatud sanktsioone taas poole aasta võrra.

Prantsuse president Emmanuel Macron on aga viimastel nädalatel rääkinud vajadusest suhted Venemaaga üle vaadata.