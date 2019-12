Lekkinud dokument: Johnsoni Brexiti-plaan on valitsusele väga suur väljakutse

Briti peaministri Boris Johnsoni Brexiti-plaani elluviimine on valitsusele Põhja-Iirimaa uute tollireeglite tõttu väga suur väljakutse, ütleb Euroopa Liidust väljumise ministeeriumi (DExEU) lekkinud dokument.

Johnson on öelnud, et kui Konservatiivne Partei valimised võidab, siis Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust 31. jaanuariks ning kaubanduslepe liiduga sõlmitakse tuleva aasta detsembriks, vahendas BBC.

Ta on samas öelnud ka, et Suurbritannia võib lahkuda ka leppeta, mis tähendab, et kõik üleminekukokkulepped lõpevad 2020. aasta lõpuks.

Johnsoni lepe EL-iga tähendab, et Suurbritanniast Põhja-Iirimaale suunduvatele kaupadele tekib tollikontroll, kuid jätkuvalt on segane, kas kontroll on ka vastupidises suunas.

DExEU dokument, mida esimesena mainis Financial Times, aga kahtleb, kas valitsus on valmis selleks tähtajaks rakendama Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa uut tollikorraldust.

Dokument hoiatab tugeva tollikontrolli eest ning ütleb, et sellel võib olla õiguslik ja poliitiline mõju.

"Nõutud taristu, sellega seotud süsteemide ja personali paikapanek selleks, et täita protokollis nõutut 2020. aasta detsembriks tähendab suurt strateegilist, poliitilist ja operatiivset väljakutset," seisab dokumendis.

DExEU ei olnud nõus lekkinud dokumenti kommenteerima.

Peaminister ei vastanud konkreetselt raporti kohta esitatud küsimusele. Selle asemel ta ütles, et tema plaan on suurepärane nii Põhja-Iirimaa kui ka ülejäänud Suurbritannia jaoks.

Šoti Rahvuspartei (SNP) kommenteeris, et lekkinud dokument näitab, et Boris Johnsonit ei saa usaldada.

Põhja-Iiri Demokraatliku Unionistliku Partei (DUP) juht Arlene Foster on öelnud, et Johnson murdis oma sõna pärast seda, kui oli lubanud, et Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa vahele ei tule pärast Brexitit piirikontrolli.

Kogu valimiskampaania käigus on Johnson eitanud, et Iiri merele tuleb tollikontroll, kuigi mõni päev pärast seda, kui EL kiitis tema leppe heaks, ütles ta BBC-le, et teatud kontroll on siiski vajalik.