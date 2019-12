Suurbritannia erakorralisi parlamendivalimisi on võitmas konservatiivid, ja seda arvamusküsitluste põhjal piisavalt suurelt, et peaminister Boris Johnson saaks Suurbritannia Euroopa Liidust jaanuari lõpus välja viia. Valimised toimuvad neljapäeval.

Londoni tänavapildis on näha jõulude, mitte valimiste lähenemist, kuigi valimised leiavad aset juba loetud päevade pärast.

Londonist põhja poole asuvad Essexis toetas rahvas referendumil Euroopa Liidust lahkumist. Colchester on kunagine Rooma riigi Britannia provintsi pealinn. Tänased arvamused saareriigi ja kontinendi suhete kohta ulatuvad siin seinast seina.

"Ma arvan, et Brexit tuleb ära teha ja viia riik välja. Meil läheb hästi," ütles Barbara.

Samal arvamusel on ka Mark. "Me peaksime olema iseseisev riik, me oleme alati olnud iseseisev riik ja võidelnud oma iseseisvuse eest, ja ma ei arva, et meid peaksid valitsema Saksamaa ja Prantsusmaa," lausus ta.

Angela seevastu hääletas Euroopa Liitu jäämise poolt. "Ma olen ka praegu tugevalt jäämise poolt, samas ma tahaksin, et see saaks nüüd lihtsalt lahendatud ühel või teisel moel," nentis ta.

David aga leidis, et kui referendum ütles, et Suurbritannia peaks lahkuma Euroopa Liidust, siis tuleb see ka ära teha.

Samas leidub neid, kes arvavad, et liidust lahkumise kohta peaks korraldama uue rahvahääletuse. "Vaja on teist referendumit, et kõik saaks aru, mille poolt nad hääletavad ja teeksid mõistliku informeeritud otsuse," ütles Kevin.

Scotti sõnul on kõige hullem teadmatus ja paigalseis. "Teeme selle (Brexiti) ära või unustame, kas üks või teine, mitte jääda jälle keskele ja see kõik ju lõhestab rahvast. Meil on parem koos kui üksteisega sõdides," rääkis ta.

Mis on Johnsoni saladus?

Konservatiivid kogunevad Londonis kampaaniat tegema. Konservatiive näivad neil valimistel aitavat tugevaimat soosiv valimissüsteem, opositsiooni killustatus ja ka inimeste Brexiti-väsimus. James Clark kandideerib Põhja-Islingtonis opositsiooniliidri Jeremy Corbyni vastu.

"See on halb, et inimestel on kõigest kõrini, aga ma arvan, et teil on õigus, meeleolu ukselävel on selline, et poliitika on muutunud väga kurnavaks, väga segaseks ja üsna agressiivseks. Meie konservatiivses parteis oleme tõesti seda meelt, et teeme Brexiti ära ja liigume edasi teemadega, mis on tõesti inimestele olulised," rääkis Clark.

Mis on olnud konservatiivide juhi Boris Johnsoni saladus, et ta on lähedal brittide enamuse usalduse võitmisele Brexiti küsimuses, kus veel pool aastat tagasi ei paistnud mingit lahendust? Analüütik (Suurbritannia Muutuvad Euroopas) Matt Bevingtoni hinnangul seisneb saladus selles, et ta on suutnud ennast toetama meelitada töölisklassist pärit Tööpartei valijad ja ta on teinud seda eelkõige Brexitiga.

"Tema poliitplatvorm on tegelikult väga sarnane Theresa Mayle, see on üsna tavaline konservatiivne platvorm, maksude alandamised ja nii edasi," märkis Bevington.

Seevastu mõttekoja CER analüütik Ian Bond tunnistas, et tal pole aimugi, miks Johnson on jätkuvalt populaarne.

"Mõnede inimeste jaoks, kes ei jälgi poliitikat eriti tähelepanelikult, on selline kergelt ekstsentriline poliitik ja üsna lõbus karakter keegi, kelle poolt nad on valmis hääletama. Inimesi, kes poliitikat lähemalt jälgivad, teeb aga Boris Johnsoni sisu või sisu puudus murelikuks," märkis ta.

Suurim opositsioonipartei Tööpartei ei ole alla andnud, vaid tegi viimasel valimiste eelsel nädalavahetusel oma kampaaniat. Kui konservatiivid lubavad Brexiti ära teha Johnsoni leppega, siis Tööpartei lubab Brexiti samuti kiiresti ära lahendada uue leppe ja referendumiga. Paljudel valijatel on aga raske anda hääl partei juhile Jeremy Corbynile, pidades teda liiga vasakpoolseks ja kaugeks.

"Kõigepealt vaadake meie poliitikat, hääletage meie poliitika poolt, mitte isikuid. Ja teiseks, vaadake, mida Jeremy Corbyn ütleb, kas teil on midagi selle vastu, mida ta ütleb või tema poliitika vastu? Ja siis öelge, kas ta meeldib teile või mitte," rääkis Tööpartei liige Soonu.

Brexitist pole pääsu

Liberaaldemokraatliku Partei parlamendikandidaat ja staarmeeleavaldaja Steve Bray sõnul tunnevad inimesed meeleheidet "Ma tean, et kui nad kuulevad, et keegi karjub, et peatage Brexit, siis see võib motiveerida paljusid inimesi. Sellepärast olen ma siin. Te ütlete, et ma olen siin üksi. Ei, ma ei ole, miljonid ja miljonid inimesed on minu selja taga," rääkis Bray.

Liberaaldemokraatide ettepanek keerata Brexiti protsess lihtsalt valitsuse otsusega tagasi ei ole leidnud valijate seas suuremat poolehoidu.

Brexitist ei pääse britid aga kuhugi vaatamata valimislubadustele ja peaminister Boris Johnsoni optimismile, sest tulevikusuhte läbirääkimised alles algavad.

Ian Bondi sõnul ei saa lahkumine olema lihtne. "Me hakkame rajama barjääri enda ja meie kõige olulisemate majanduspartnerite vahele ja ka kõige olulisemate julgeolekupartnerite vahele. Ei ole olnud piisavalt arutelu julgeolekukasu üle, mida meile annab see, et me oleme osa Europolist ja Euroopa vahistamismääruse süsteemist ja nii edasi," rääkis ta.