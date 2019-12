Suurbritannias on neljapäeval parlamendivalimised. Valimisjaoskonnad avatakse hommikul kell 7 ja seekord oodatakse valima just palju noori, sest neid registreerus valimistele varasemast rohkem.

Inimestel on Brexitist tüdimus ning soovitakse, et keegi selgitaks, milline on see tõeline muutus, mida rahvale lubatakse. "Aktuaalne kaamera" küsis inimestelt, kas elu Suurbritannias muutub pärast Brexitit paremaks.

"Sõltub palju sellest, kes võidab. Kui võidavad toorid, siis oleks see nagu veider ilukirjandus. Arvan, et saab olema kurb päev. Mina usun Euroopa Liitu," ütles Bristolist pärit ehitustööline Eddy.

"Need valimised tekitati valedel põhjustel nii, et Brexitist sai peateema. On palju muid küsimusi nagu tervishoid, haridus ja inimesed, aga nemad räägivad ainult Brexitist," rääkis Londoni restoraniomanik Axel.

Koservatiivide liider Boris Johnson ütles, et valimised on ajaloolised ja võimalus muuta tulevikku. Tööpartei liider Jeremy Corbyn seevastu, et temal on riigi muutmiseks palju ambitsioonikam plaan. Millised need plaanid aga on, ei tea. Seega ei tea ka valija, kas tahakski konservatiivide valitsust.

Kolmapäeval täitsid Londoni südalinna värsked kolledžilõpetajad ja jõuluajale kohaselt püüdsid jõulumehed seista kliima ja loodusvarade eest. Politsei ei laskunud sel meeleavaldusel väga kaugele areneda ja ajas nad Westminster Abby eest minema. Loomulikult teevad oma ettevalmistusi ajakirjanikud, et juba neljapäeva õhtul parlamendihoone juurest valimistulemustest teada anda.

Viimase küsitluse järgi saavad koservatiivid 43 protsenti häältest, leiboristid 33 protsenti, edasi tuleskid liberaaldemokraadid ja Šoti Rahvapartei.