EAS-i uus juht: riik peab maaettevõtjatele appi minema

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) juhina alustas esmaspäeval tööd Peeter Raudsepp, kes on töötanud aastaid tippjuhina erasektoris. Raudsepp on juhtinud suurettevõtteid ETK Hulgi, K-Rauta ja Eesti Post.

Raudsepp ütles möödunud nädalal peale tema EAS-i juhiks valimist, et EAS ei peaks tegelema ettevõtete laustoetamisega. Esmaspäeval kinnitas ta "Aktuaalse kaamera" stuudios, et kaalumise koht on olemas, kas ja kuidas ettevõtete toetamist jätkata.

"Jagades toetusi, on oht, et kui need satuvad valesse ettevõttesse, siis me toetame halba ettevõtlust. Kui on väga hea äriidee, siis elu on näidanud, et ettevõtja suudab investeeringuks vajaliku raha ka ise kaasata. Kui vaja, siis kasvõi kümnetelt investoritelt," rääkis ta.

Raudsepa sõnul võtab ka EAS toetusi jagades riske, kuid need peavad olema kaalutletud riskid.

Maaettevõtete laenusaamise probleemide kohta märkis Raudsepp, et riigi abi on laenugarantii saamisel kindlasti vajalik.

"See on oluline, sest me ei saa Eestit ette kujutada sellisena, et kõik on Tallinnas. Riigi ja rahva seisukohalt on vajalik, et töökohtade ja teenustega kaetakse kogu riik," märkis ta.

Raudsepa hinnangul ei piisa pelgalt EAS-i abist. "Peame teiste organisatsioonidega, nagu Kredex, koostööd parendama, et leida meetmed, et investeerimisvõimalused või garantiid tagada," ütles ta.

Raudsepa sõnul peab lisaks kaaluma, kas EAS vajab niivõrd suurt välisesinduste võrku.

"EAS-il on kolm suurt valdkonda: turism, välisinvesteeringute kaasamine ja eksporditulude suurendamine. Eesmärgiks tuua rohkem raha Eestisse ja kasvatada majandust. Välisesindused toetavad seda eesmärki, aga ma ei arva, et see peaks olema staatiline, nagu on täna välja kujunenud. Nii nagu maailmajanduses kõik muutub, peame sellega kaasa minema, ja täiesti võimalik, et siin peab muudatusi tegema," rääkis ta.