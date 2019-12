Tallinn plaanib kiiresti kasvava elanike arvuga linnaosades koolide ruumipuuduse lahendamiseks moodulkoolimajad püsti panna ning taotluse sellise lahenduse jaoks on esitanud 20 kooli, muu hulgas Tallinna ühisgümnaasium, Jakob Westholmi gümnaasium ja Kalamaja põhikool.

Esimesed moodullahendused peaksid Tallinna koolide juurde kerkima juba järgmiseks õppeaastaks ja praeguseks on kokku pandud ka nimekiri koolidest, kes moodulite näol endale lisaruume soovivad.

Taotluse on esitanud 20 kooli: Jakob Westholmi gümnaasium, 21. kool, Rahumäe põhikool, Lasnamäe gümnaasium, Kristiine gümnaasium, Mustamäe gümnaasium, ühisgümnaasium, Nõmme põhikool, 32. keskkool, 53. keskkool, humanitaargümnaasium, Pae gümnaasium, Kuristiku gümnaasium, Läänemere gümnaasium, Ehte humanitaargümnaasium, Kalamaja põhikool, Tõnismäe reaalkool, Kivimäe põhikool, Merivälja kool ning Ristiku põhikool.

Haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist Leini Jürisaar ütles ERR-ile, et amet ei soovi veel avaldada, millised koolid esimesena moodulmaja saavad.

Haridusameti juhataja Andres Pajula on varem öelnud, et sellist lahendust kavandatakse eelkõige kasutada koolides, kus on ruumiprobleemid kõige suuremad ning kus õpitakse kahes vahetuses.

Moodullahenduste vajadust on arvesse võetud ka järgmise aasta linnaeelarve planeerimisel ning linnavõimud ei välista rahastamismudelite osas ka koostööd erasektoriga.

Moodulmajad plaanib Tallinn rentida viieks aastaks.