Coop Panga aktsia langes esimesel kauplemispäeval pea viis protsenti

Coop Panga aktsia sulgus esimesel kauplemispäeval 1,095 eurol, võrreldes algse 1,15-eurose IPO hinnaga on aktsia hinnalangus 4,8 protsenti.

Kokku sooritati Coop Panga aktsiaga esimesel kauplemispäeval 651 tehingut, mille kogukäive oli 592 100 eurot. Ühtlasi oli tegu suurima päevakäibega väärtpaberiga Tallinna börsil.

Kui aktsiate noteerimise käigus said investorid aktsiad kätte 1,15 euroga, siis esimesel kauplemispäeval toimusid tehingud börsil vahemikus 1 kuni 1,1 eurot.

Coop Panga aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) käigus märkisid ligi 11 000 investorit pea 33 miljonit aktsiat. Märkimistulemuseks kujunes seejuures 71 protsenti esialgu planeeritud maksimaalsest IPO mahust, milleks oli 46 miljonit aktsiat.

Coop Panga nõukogu kinnitas IPO mahuks 37,9 miljonit eurot ja aktsia hinnaks 1,15 eurot aktsia kohta.

Coop Pank emiteerib 27 miljonit uut aktsiat ning omakapital suureneb 31 miljoni euro võrra. Summat kasutatakse panga kasvustrateegia elluviimiseks.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on 15 kontorit ja 28 pangapunkti üle Eesti. Pangal on 58 300 aktiivset igapäevapanganduse klienti.