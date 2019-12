Kaitseuuringute keskus: Ukrainal läks Normandia kohtumisel hästi

Teperik rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et kui vaadata Venemaa seisukohast, siis Normandia kohtumine andis president Vladimir Putinile võimaluse saata lääneriikidele signaal, et Venemaaga on võimalik teatud teemadel dialoogi pidada.

Ukraina seisukohast vaadatuna, läks kohtumine Teperiki sõnul hästi. "Ma arvan, et need väiksedki kokkulepped on Ukraina presidendile päris märkimisväärsed. Tal on vaja kehtestada ennast ka siseriiklikult ja ta võib öelda, et samm-sammult Ukraina riik ja ühiskond nüüd hakkab liikuma rahu poole," selgitas Teperik.

Vene poliitiku hinnangul jäi läbimurre saavutamata Ukraina süül

Venemaal on ettevaatlikult tervitatud Normandia formaadis toimunud kohtumist. Duuma välisasjade komisjoni esimees Leonid Slutski tunnistas, et kuigi läbimurret ei saavutatud, ületas tulemus ootuse. Samas tõdes endine esimees Aleksei Puškov, et ukrainlased ise takistavad Donbassi tagasisaamist.

"Ukraina ei teinud Pariisis vähimatki sammu, et Donbassi tagasi saada. Ukraina on tegelikult teel, milles kogu aeg süüdistati hoopis meid - Venemaa püüab kriisi külmutada. Ei! See on Ukraina, kes külmutab seda kriisi. Ukraina ei tee mitte mingit sammu, mis võimaldaksid tõstatada küsimusi Donbassi tagasisaamiseks," kommenteeris Venemaa föderatsiooninõukogu informatsioonipoliitika komisjoni esimees Aleksei Puškov.

"Mis puudutab kõiki vaidlusküsimusi, mis olid Porošenko ajal ja jäävad praegu, ehk siis eristaatuse, valimiste ja amnestia küsimus, siis kõik jäid eriarvamusele. Mingit olulist kokkulepet või läbimurret nende vaidlusküsimuste lahendamisel ei juhtunud," sõnas poliitilise konjunktuuri keskuse asedirektor Oleg Ignatov.