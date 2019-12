"Palju küsimusi leidis käsitlemist ja minu kolleegid on öelnud, et see oli väga hea tulemus esimese korra kohta. Kuid ma olen aus - seda on väga vähe, ma tahtsin lahendada suuremat hulka probleeme," ütles Zelenski.

Prantsuse president Emmanuel Macron nimetas samas Normandia neliku esmaspäevast tippkohtumist Pariisis erakordselt edukaks ning tähtsaks etapiks edasiliikumiseks.

"Esiteks - esimest korda kolme aasta jooksul toimus selle formaadi tippkohtumine... Aktiveerime uuesti diplomaatilise formaadi, mis on näidanud oma eeliseid ja millel on ainsana ülesanne Minski kokkuleppeid edukalt realiseerida," ütles Macron pressikonverentsil, millel osalesid ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Saksa kantsler Angela Merkel ja Vene riigipea Vladimir Putin.

"Teiseks - esmakordselt kohtusid presidendid Putin ja Zelenski. Neil oli võimalus pidada tund aega kahepoolseid kõnelusi, ja neil toimus väga rikkalik ja vaba arvamuste vahetamine."

"Ja kolmandaks, me leppisime kokku lühikese ja keskmise perspektiiviga käegakatsutavates sammudes nagu vangide vahetamise jätkamine. Nagu relvarahu - ja samuti väga selgete kohustustega kolme konkreetse lahutustsooni osas," seletas Macron.

Ta rõhutas ka Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) rolli ja kohaloleku tõstmist Donbassis, et nad oleksid seal iga päev 24 tundi ööpäevas.

Macron lisas, et vaatamata allesjäänud erimeelsustele "võimaldab tänane arutelu teada anda, et me anname endale neli kuud, et formuleerida kohalike valimiste julgeolekutingimused ja poliitilised tingimused".

Ukraina ja Venemaa seisukoht piiriküsimuses on vastandlik

Kiievi ja Moskva seisukoht kontrolli üleandmisest Ukraina-Vene piiri osas on endiselt täiesti vastupidine, ütles Zelenski.

"On erimeelsusi mõningates küsimustes. Mis puutub kontrolli üleandmisest piiril, oleme täiesti vastandlikel seisukohtadel," ütles Zelenski. Ta rõhutas, et piirikontrolli üleandmine Ukrainale peab viima Minski kokkulepete teiste punktide täitmiseni.

Zelenski märkis, et kuigi tal jäi Vene presidendi Vladimir Putiniga mitmes küsimuses erimeelsusi, olid kõnelused temaga ausad ja avameelsed.

"Olen täna mitu korda rõhutanud vajadust viia välja kõik välisriikide relvarühmitused, sõjatehnika, ning desarmeerida ebaseaduslikud relvarühmitused Donetski ja Luganski oblasti teatud piirkondades," sõnas ta.

Zelenski: Ukraina ei loobu Krimmist ja Donbassist

Ukraina ei loobu Krimmist ja Donbassist, siin ei saa olla mingit kompromissi, rõhutas Zelenski. Föderaliseerimine on Ukrainas võimatu, sõnas ta.

Ukraina peab saama tagasi kontrolli oma piiride üle Venemaaga ning kõik ebaseaduslikud formeeringud peavad Ukraina territooriumilt lahkuma, rõhutas Zelenskõi.

Ta ütles, et kontrolli taastamist piiride üle Donbassis arutatakse Normandia neliku järgmisel tippkohtumisel.

Normandia nelik toetab vangide vahetamist kõik kõigi vastu

Kohtumisel saavutati kokkulepe relvarahurežiimi täielikust taastamisest Donbassis ning vangide vahetamisest "kõik kõigi vastu" veel sel aastal.

"Täna me leppisime kokku olulistes asjades: esiteks, jutt käib stabiliseerimisest, julgeoleku tagamisest Ukraina idaosas, seal hulgas relvarahurežiimi piiranguteta taastamises, mis tuleb ellu viia enne 2019. aasta lõppu," sõnas Zelenski pärast tippkohtumist.

Lisaks tuleb tagada monitooring ja kontroll, et relvarahust peaksid kinni kõik konflikti osapooled. Selleks on vaja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) missiooni ligipääsu kogu Ukraina territooriumile.

Zelenski ütles, et "kõik pooled toetavad kõigi kinnipeetute, kõigi vangide vabastamist selle aasta 31. detsembriks põhimõttel "kõik kõigi vastu"".

Ta lisas, et saavutati kokkulepe verifitseerida kõik kinnipeetute ja vangide nimekirjad ning tagada Rahvusvahelise Punase Risti Komitee esindajatele ligipääs kõikidele nendele isikutele.

Putin: suhted Ukrainaga liiguvad õiges suunas

Venemaa suhted Ukrainaga, seal hulgas Donbassi olukorra kontekstis liiguvad õiges suunas, ütles Vene president Vladimir Putin.

Vastates küsimusele, kas Venemaa ja Ukraina suhetes võib rääkida sulast, vastas Putin: "Jah, loomulikult."

Nelja kuu pärast tuleb uus Normandia neliku tippkohtumine

Nelja kuu pärast tuleb uus Normandia neliku tippkohtumine, ütles president Emmanuel Macron.

Macron ütles, et presidentide abid ja välisministrid valmistavad ette uue tippkohtumise.

Macron võõrustas esmaspäeval Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit, Vene riigipead Vladimir Putinit ja Saksa kantslerit Angela Merkelit.