Välisminister: Ukraina muudab riigi detsentraliseerimiseks põhiseadust

Välisminister ütles reede õhtul telekanalile Inter TV, et Minski lepete järgi on Ukraina nõus läbi viima põhiseadusreformi, mille keskmes on detsentraliseerimine.

"Ukraina pool on nüüd pühendunud sõlmitud kokkulepetele. Seda on Zelenski ka öelnud, et me kavatseme teha muudatusi põhiseadusesse, mis teeks võimalikuks detsentraliseerimise üle kogu Ukraina," sõnas Prõstaiko president Volodõmõr Zelenskile viidates.

Ta ütles Venemaa positsioonist selles küsimuses rääkides, et Venemaa pakub lihtsustatud versiooni.

"Nad näevad enda jaoks ideaalset valikuvõimalust - põhiseaduse muutmine," märkis Prõstaiko.

Ukraina võimud on korduvalt välistanud riigi föderaliseerimise, mida nõuavad Kremli toel võitlevad venemeelsed separatistid.