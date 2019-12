Mustakivi silla tulistaja protsess algab kohtuniku pensioni tõttu otsast peale

Konflikt teetöölise Dmitri Doroškevitši ja Lasnamäe elaniku Artjom Kremenski vahel leidis aset mullu 1. augusti õhtul. Esimene kohtuistung toimus tänavu 17. jaanuaril, seejärel oli kohtuniku töögraafiku tõttu istungites pikem paus ja protsess jätkus 24. septembril. Sügise jooksul on kohus jõudnud üle kuulata kannatanu ja arvukalt tunnistajaid. Pärast 31. oktoobril toimunud istungit tuli aga taas pikem paus, kuna Doroškevitši kaitsja esitas taotluse võtta menetluses tõendina arvesse tulistajalt saatuslikul augustiööl oimukohast võetud DNA proov.

Kui seni oli võimalus, et kohtunik Violetta Kõvask jõuab süüasja enne järgmise aasta alguses saabuvat pensionileminekut lõpuni menetleda, siis pärast taotluse esitamist sai selgeks, et aega jääb napiks. Seetõttu tegi ta taotluse, et Mustakivi silla tulistaja süüasja võtaks üle teine kohtunik. Süüasja uueks kohtunikuks määrati Anne Rebane, kes pälvis viimati avalikkuses suurt tähelepanu kui Edgar Savisaare protsessi kohtunik.

Rebane ei ole Doroškevitši süüasja uue ringi eelistungi aega veel määranud, kuid on juba selge, et enne uut aastat see ei toimu. Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplase sõnul on alati nii, et kui kohtuasja võtab üle teine kohtunik, tuleb kogu kohtumenetlust uuesti otsast peale alustada. "Siiski ei pea uus kohtunik tõenäoliselt enam kõiki tunnistajaid uuesti üle kuulama, küll aga võib neid kutsuda uuesti ütlusi andma, kui tal tekib neile küsimusi," selgitas Siplane.

Kohtunik Violetta Kõvask läheb pensionile järgmise aasta 8. jaanuaril. President Kersti Kaljulaid allkirjastas Kõvaski ametist vabastamise otsuse juba tänavu 4. märtsil.

Peale Doroškevitši protsessi jääb kohtunik Violetta Kõvaski pensionilemineku tõttu pooleli veel kaks kohtuasja. Hispaaniast Venemaale hašišit vedanud Fjodor Medunitsa ja tema kaassüüdistatavate kriminaalasja võtab üle kohtunik Piret Liivo. Medunitsa narkojõuku kuulumises süüdistatav Aleksei Kunin kannab praegu Poolas teise kuriteo eest vanglakaristust ning seetõttu on tema süüasi eraldatud. Kunini süüteo menetluse võtab üle kohtunik Aime Ivanson.