Erakondade rahastamise järelevalvekKomisjon (ERJK) saatis erakonnale Eestimaa Rohelised hoiatuse, et neil tuleb tasuda 1500 euro suurune sunniraha, kuna nad pole oma pikaajalisi võlgnevusi tasunud.

"Järelevalveasutus peab olema järjekindel," ütles ERR-ile ERJK aseesimees Kaarel Tarand. Eelmise sunniraha suuruseks oli 500 eurot, kuid seda rohelised ei tasunud.

Roheliste peasekretär Joonas Laks ütles, et ERJK on erakonna suhtes kiuslik ja võlad on kavas mõistliku aja jooksul tasuda.

ERJK tegi Eestimaa Rohelistele juba mullu 12. oktoobril ettekirjutuse, milles kohustati erakonda tagastama keelatud annetusena käsitletavad pikaajalised bilansilised võlad oma võlausaldajatele.

Rohelised vaidlustasid ettekirjutuse kohtus, kuid kohus otsustas 26. juunil kaebust mitte rahuldada. Rohelised halduskohtu otsust ei vaidlustanud.

Roheliste võlad ulatuvad üle 30 000 euro. Erakonna esimees Züleyxa Izmailova on põhjendanud võlga riigikogu valimisteks tasutud kautsjoniga summas 62 500, mida riik mittevalituks osutunud erakondadele ei tagasta.

Roheliste netovara on olnud negatiivses seisus juba alates 2010. aastast. ERJK on soovitanud neil pöörduda kohtu poole pankrotiavaldusega.