Roheliste erakonna esimees Züleyxa Izmailova ütles, kuigi partei on suurtes võlgades, ei ole pankroti väljakuulutamine lahendus.

"Pankrot ei lahenda meie võlausaldajate muresid. Teeme nendega uued kokkulepped ja tasume võlad. ERJK võiks aga keskenduda hoopis erakondadele, kes elatuvad rahva rahast ja jätma rohelised rahule seni, kuni pole kaasanud meid teiste erakondadega võrdsetel alustel komisjoni töösse," ütles Izmailova roheliste kodulehel.

Izmailova sõnul on roheliste suur miinus tekkinud seetõttu, et riik ei tagasta erakonna poolt valimistel osalemiseks makstud kautsjoni, mille suurus on 62 500 eurot.

Seaduse järgi tagastatakse riigikogu valimistel kautsjon kui kandidaat osutub valituks või saab valimisringkonnas hääli vähemalt poole lihtkvoodi ulatuses või kui erakonna kandidaadid kogusid üleriigiliselt kokku vähemalt 5 protsenti häältest. Roheliste erakond kogus valimistel aga 1,8 protsenti häältest.

"Juba aastaid riigilt ehk maksumaksjalt toetusi saavatele erakondadele, kes valimiste järel taaskord riigikokku pääsesid, maksab riik kautsjoni tagasi, meile mitte," lausus Izmailova.

Izmailova lisas, et pangast laenu võtmine ei ole reaalne. Ta märks, et loodab annetustele. Ka see, kui erakonna kõik liikmed korraga aastase liikmemaksu tasuksid, oleks võlg Izmailova sõnul sisuliselt kaetud.

ERR kirjutas nädal aega tagasi, et kuna Erakonna Eestimaa Rohelised netovara on olnud negatiivses seisus juba alates aastast 2010, peab Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) roheliste finantsseisu majanduslikult jätkusuutmatuks. Kui erakond endiselt midagi ette ei võta, soovitab ERJK esimees Liisa Oviir rohelistel pöörduda kohtu poole pankrotiavaldusega.

Roheliste peasekretär Joonas Laks ütles siis, et erakond suudaks võlad likvideerida aasta perspektiivis.