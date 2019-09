Riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) hindas Erakonna Eestimaa Rohelised finantsseisu majanduslikult jätkusuutmatuks, sest partei netovara on olnud negatiivses seisus juba alates 2010. aastast. Seetõttu soovitas ERJK esimees Liisa Oviir pöörduda erakonnal kohtu poole pankrotiavaldusega.

Roheliste võlad ulatuvad üle 62 000 euro. Erakonna esimees Züleyxa Izmailova põhjendas võlga riigikogu valimisteks tasutud kautsjoniga, mida riik mittevalituks osutunud erakondadele ei tagasta.

Erakonna juhatusse kuuluv Joonas Laks ütles pärast kolmapäeva õhtul toimunud juhatuse koosolekut, et erakond püüab võlad tasuda hiljemalt aasta jooksul. Rohelistel on kindel plaan osaleda kohalike omavalitsuste valimistel järgmisel aastal ja selleks ajaks tahavad nad võlad selja taha jätta, et saaks keskenduda poliitilistele teemadele.

"Oleme järjepidevalt oma võlgu ära tasunud. Oleme eelmise 12 kuu jooksul suutnud koguda 100 000 ja võlad on sellest vaid pool, nii et pankrot ei ole päris õige meile ette ära kuulutada ERJK poolt. Me kindlasti ei vea oma võlausaldajaid alt ja maksame oma võlad kindlasti ära," lubas Laks.

Ta nimetas pankrotiga ähvardamise põhjuseks seda, et Rohelised käsitlevad valitsuse jaoks valulikke teemasid, mistõttu püüab koalitsioon neid ERJK kaudu vaigistada. Samuti nimetas Laks ebaõiglaseks kingituseks seda, kuidas prokuratuur läks Keskerakonnaga kokkuleppele.

"Miskipärast ERJK meile selliseid soodustusi tegema ei kipu," ütles Laks.