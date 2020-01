Tulu kavandab erakond liikmemaksudest, sealhulgas alustada võlgnikelt nende sissenõudmist. Liikmemaksuvõlglastelt soovivad rohelised tänavu esimeses kvartalis 8000, teistes kvartalites 2400 eurot. Jooksvate liikmemaksudena on erakond arvestanud esimeses kvartalis 2000, järgnevatel 600 eurot.

Annetustena on plaanis kirjas aasta esimeses kvartalis koguda 10 000 eurot, edaspidi juba 15 000 eurot kvartalis. Erakonna varalt on plaanis teenida 1000 eurot igas kvartalis.

Kokku teeb see esimeses kvartalis 21 000 eurot, järgneval kolmel 19 000.

Kuludena näitavad rohelised aasta peale kokku 8800 eurot. Kui möödunud aasta lõpus oli erakonna netovara miinuseks 43 208 eurot, siis esimese kvartalis oleks finantspaani järgi miinuseks 23 908 eurot. Aasta lõpuks soovivad rohelised olla 25 991 euro suuruse netovaraga plussis.

ERJK saatis möödunud aasta lõpus erakonnale Eestimaa Rohelised hoiatuse, et neil tuleb tasuda 1500 euro suurune sunniraha, kuna nad pole oma pikaajalisi võlgnevusi tasunud. Roheliste netovara on olnud negatiivses seisus juba alates 2010. aastast. ERJK on soovitanud neil pöörduda kohtu poole pankrotiavaldusega.

Roheliste peasekretär Joonas Laks on ERR-ile öelnud, et ERJK on erakonna suhtes kiuslik ja võlad on kavas mõistliku aja jooksul tasuda.

Riigieelarvest rohelised toetust ei saa, 22. jaanuari seisuga on erakonnal 957 liiget.