Euroopa Liidu juhid teatasid süsinikuneutraalsuse eesmärgi kokkuleppest

"Euroopa Ülemkogu jõudis kokkuleppele tähtsas eesmärgis saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050," säutsus Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel Twitteris EL-i tippkohtumiselt.

Michel ütles hiljem tippkohtumise avapäeva järel pressikonverentsil, et Euroopa jaoks on oluline näidata selles valdkonnas suuri ambitsioone ja etendada juhtrolli.

Kaks EL-i diplomaati ütlesid, et Poola keeldus 2050. aasta eesmärki toetamast ja palus selleni jõudmiseks 20 lisa-aastat, lubades järgmisel aastal teema juurde tagasi pöörduda.

Tšehhi soostus plaani toetama alles pärast seda, kui ülejäänud liikmesriigid nõustusid ülemkogu järeldustes sõnastusega, mis lubab mõnedel liikmesriikidel tuumaenergiat kasutada.

"Meil olid täna intensiivsed arutelud ja saame öelda, et saame kõik pühenduda kliimaneutraalsuse saavutamisele 2050. aastaks," vahendas ajakiri Politico Saksa kantsleri Angela Merkeli sõnu.

Kantsler tunnistas, et "üks liikmesriik, Poola, ei saanud täna selle elluviimisele pühenduda, mistõttu me otsustasime selle teema juurde juunis tagasi tulla". "Tervikuna on see suur edasiminek," ütles Merkel.

Ülemkogu järeldustes seisab, et ülemkogu kiidab heaks eesmärgi saavutada kooskõlas Pariisi leppega 2050. aastaks kliimaneutraalne EL.

"Üks liikmesriik ei saa praegu sellele eesmärgile pühenduda ja Euroopa Ülemkogu tuleb teema juurde tagasi 2020. aasta juunis," lisatakse dokumendis.

Ülemkogu tunnistab vajadust tagada energiajulgeolekut ja austada liikmesriikide õigust otsustada oma energiaallikate üle ning valida kõige sobivamad tehnoloogiad, nähtus järeldustest.

"Mõned liikmesriigid on andnud mõista, et nad kasutavad oma energiavajaduste rahuldamiseks tuumaenergiat," lisati dokumendis.

"Ma veensin EL-i liidreid täna ülemkogul selles, et tuumaenergia on meie tee kliimaneutraalsuseni. Tšehhi kodanikele tähendab see piisavalt puhast energiat aastakümneteks," kirjutas Tšehhi peaminister Andrej Babiš pärast ülemkogu avapäeva Twitteris.

Euroopa Komisjoni uus president Ursula von der Leyen tahab liikmesriikidelt lubadust liikuda terves EL-is 2050. aastaks süsinikuneutraalse majanduse suunas.

Von der Leyeni Euroopa roheline kokkuleppe sisaldab plaani 100 miljardi euro mobiliseerimiseks eesmärgiga aidata liikmesriikidel süsinikuneutraalsele majandusele üle minna, kuid kriitikute sõnul ei ole see piisav.

Babiš, kes nõuab rahastuse kohta detailsemaid tagatisi, ütles tippkohtumisele saabudes, et Tšehhi üksinda vajaks süsinikuneutraalsuse saavutamiseks 30-40 miljardit eurot.

Poola parempoolne peaminister Mateusz Morawiecki lükkas juunis EL-i tippkohtumisel 2050. aasta nullemissiooni eesmärgi tagasi, öeldes, et see annaks hoobi riigi majandusele.

Varssavi tahab, et EL rahastaks 80 protsendi ulatuses söeenergiast sõltuva 38 miljoni elanikuga Poola "õiglast" üleminekut süsinikuneutraalsusele.

Poola kliimaminister Michal Kurtyka väljendas heameelt EL-i ettepaneku üle eraldada ülemineku rahastamiseks 100 miljardit eurot, kui hoiatas, et ainult avalikust rahast ei piisa.

Poola valitsusel on plaan, mille järgi tuleks jõuda 2030. aastaks söekasutuse osakaalus 60 protsendini. EL näeb ette selleks ajaks üldse söest loobumist.

Poolas on taastuvenergia kasutamine langenud alates 2016. aastast, mil Seaduse ja Õigluse (PiS) valitsus tõkestas tuule- ja maaenergia arendamise. Viimati lubas ta hakata investeerima päikeseenergiasse ja meretuuleparkidesse.