ERR Brüsselis: Poola veenmine kliimaneutraalsuses jätkub suvel

2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgiks seadmine jäi Euroopa Liidu uute juhtide pettumuseks siiski ühel häälel kokku leppimata. Poola tahab suuremat kindlust, et jutt õiglasest üleminekust väljenduks ka rahas ja räägib oma tempost, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poola rääkis tähtaja edasilükkamisest paari aastakümne võrra ja suurtest kuludest.

Poola veenmine jätkub suvel. Samal ajal selgineb tulevane eelarve.

"Poola ei ole süüdi, et meie energeetika põhineb põhiliselt söel. See annab meile lisaaega selliseks üleminekuks, mis oleks turvaline, stabiilne ja majanduslikult kasulik," ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki.

"Kas see on väljakauplemine? Ei, ma arvan, et ei ole. Aga järgmise aasta alguses me oleme nii või teisiti silmitsi järgmise seitsme aasta eelarvega (MFF). Kui me tuleme tagasi järgmise aasta kevadel kliimaneutraalsuse juurde, siis toimuvad need arutelud ühel ajal, see on selge," rääkis peaminister Jüri Ratas.

Ambitsioonika majanduse rohelistamise juures tahab Euroopa oma ettevõtteid kaitsta konkurentsis riikidega, kus sellised nõuded ei kehti. Olgu need siis subsiidiumid näiteks energeetikas või terasetööstuses või hoopis tollitariifid või süsinikumaks.

"Kindlasti meie huvi on see, et kui me räägime elektrienergiast, siis need konkurentsitingimused oleksid kõigile ühesugused või võrdsed. See on loomulikult väljakutse," ütles Ratas.

Eestis on räägitud selles kontekstis näiteks Venemaa elektri ebaõiglasest konkurentsieelisest.

Sel ajal kui 27 Euroopa Liidu riigi valitsusjuhid öösel kliimaneutraalsuse küsimusi arutasid, jõudis Brüsselisse selge sõnum praegu veel 28. liikmesriigi valijatelt.

"Kõigepealt ma tahaksin peaminister Johnsonile õnne soovida. See on tohutu võit talle isiklikult ja väga selge tulemus tema parteile. Ma arvan, et on hea, et tulemus Suurbritannia valimistel on niivõrd kindel," rääkis Iirimaa peaminister Leo Varadkar.

"See ei ole millegi lõpp. See on suurepäraste tulevikusuhete algus heade naabrite vahel. Läbirääkimistel kujuneb väga oluliseks, nagu Charles Michel just ütles, võrdsete tingimuste küsimus," rääkis Euroopa Komisjoni president Ursula Von der Leyen.

Tulevikuläbirääkimised ei ole kerged, seda enam, et peaminister Boris Johnson plaanib nendeks jätta vaid napid 11 kuud.